¿Cancelan GTA 6? Parejas piden a sus novios no jugar por polémica

GTA 6 nos ha revelado grandes detalles que nos hacen desear con fuerza que llegue el momento de jugar el videojuego, pero parece que hay un pequeño grupo de personas que piensa diferente. En internet salió un pequeño grupo de mujeres que han expresado que están decididas a prohibir a sus parejas jugarlo. Esto se debe a que en el tráiler extendido se mostró con mayor detalle la relación entre Jason Duval y Lucia Caminos, los protagonistas del juego, quienes, además de cometer delitos juntos, tienen una relación sentimental. Como el juego ha mostrado que será tan realista que podrás decidir si tomar o no la mano de Lucía, algunas usuarias han considerado que, si sus parejas lo juegan, sería una infidelidad.

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¿Por qué GTA 6 está causando problemas entre parejas?

Lo que llama la atención a estas mujeres es que Jason y Lucía no son solamente compañeros de aventuras: su relación es parte central de la historia. Rockstar dejó en claro en su gameplay que los personajes son una pareja sólida cuya relación se basa en la confianza para poder sobrevivir al mundo criminal. Lo que causa preocupación a algunas personas es que en el adelanto se ve que los personajes vivirán momentos cotidianos, afectivos y de complicidad, lo cual puede provocar la sensación de un vínculo afectivo con el personaje.

¿Se podrá tener un romance con Lucia en GTA 6?

Rockstar ha revelado que el juego inicia ya con una historia preestablecida entre ambos personajes. No se ha confirmado que el jugador pueda convertir a Lucia en una especie de “novia opcional” al estilo de otros personajes de GTA o que esta pueda mejorar o cambiar respecto a tus decisiones.

¿Jugar GTA 6 sería igual que cometer una infidelidad?

En redes sociales han señalado de manera firme que esto no representa una infidelidad y que es una conclusión exagerada de las usuarias. El que nuestro personaje jugable tenga una relación ficticia preestablecida no equivale objetivamente a poner el cuerno.

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