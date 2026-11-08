Así quedó la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Se jugó la penúltima jornada del torneo Apertura 2026 y aun quedan siete equipos que no han cumplido con la Regla de Menores que estipula el reglamente de la Liga BBVA MX para darle actividad a jugadores de menos de 22 años.

Club Tijuana: COMPLETADO Atlante: COMPLETADO América: COMPLETADO Necaxa: COMPLETADO Pachuca: COMPLETADO Pumas: COMPLETADO Atlas: COMPLETADO Chivas: COMPLETADO Atlético de San Luis: COMPLETADO Cruz Azul COMPLETADO FC Juárez: COMPLETADO Puebla: 1154 minutos (16 restantes) Santos Laguna: 1134 minutos (36 restantes) Toluca: 1129 minutos (41 restantes) Querétaro: 1124 minutos (46 restantes) Tigres: 1068 minutos (102 restantes) Rayados de Monterrey: 1062 minutos (108 restantes) León: 1021 minutos (149 restantes)

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Siete equipos no han cumplido con los minutos necesarios que marca el reglamento, pero destaca el caso del León que aun necesita sumar 149 minutos en el último partido, en donde además se jugará el pase a la Liguilla.

Este fin de semana se sumaron a la lista de clubes que cumplieron con el reglamento el Cruz Azul y los Bravos de Juárez con los minutos que les concedieron a sus jugadores menores de 22 años.

La Liga BBVA MX obliga a los equipos a conceder 1,170 minutos de juego a sus futbolistas menores de 22 años a lo largo del Apertura 2026, con un máximo de 225 minutos por partido, y en caso de no cumplir con este requisito podrían hacerse acreedores a una reducción de tres puntos o a la pérdida del 15% de ingresos por concepto de formación de jugadores.

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