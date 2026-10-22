Hormiga González: cuál es el nivel del estudios del ex Chivas y ahora jugador del Olympiacos

Armando ‘Hormiga’ González comenzó con un nuevo capítulo dentro de su carrera profesional. Dejó Chivas para tener su primera experiencia en Europa al fichar por Olympiacos, uno de los equipos más emblemáticos del futbol griego. Sin embargo, pocos saben que el mexicano dio un paso muy importante respecto a su formación académica.

A pesar de jugar en el futbol europeo, Hormiga González se dio un espacio para estudiar una carrera universitaria y formarse de cara al futuro. Su elección está relacionada con el mundo en el que se ha desarrollado profesionalmente y contempla una modalidad que permite combinar las clases con los compromisos deportivos, sin dejar de lado ninguna de las dos posibilidades.

¿Cuál es el nivel de estudios de Hormiga González?

Hormiga González fue anunciado como estudiante de nivel superior, tras elegir la Licenciatura en Deporte y Bienestar de la Universidad Anáhuac. Su incorporación se dio a conocer en agosto de este mismo 2026 mediante una bienvenida de la institución, recuperada por distintos medios de comunicación.

|Crédito: Instagram/@chivas

Esto significa que el exfutbolista de Chivas dio el paso hacia una formación universitaria. Hasta ahora, la información pública no acredita que haya concluido la licenciatura u obtenido un título profesional.

Su preparación académica representa otro proyecto personal mientras desarrolla su trayectoria como delantero, ahora con una primera experiencia en el futbol de Grecia.

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¿Dónde estudia Hormiga González y cómo son sus clases?

La carrera elegida por el atacante se ofrece a través de Anáhuac Online y está vinculada con Anáhuac Mayab, en Mérida. La modalidad es completamente en línea, por lo que no requiere asistir diariamente a un salón de clases.

De acuerdo con la página oficial del programa, los estudiantes cuentan con acompañamiento docente y sesiones en vivo por materia. Estas quedan grabadas para consultarlas posteriormente, una característica que facilita organizar el estudio alrededor de otras actividades.

¿Qué se aprende en la carrera que eligió Hormiga González?

La Licenciatura en Deporte y Bienestar tiene una duración anunciada de tres años y un total de 39 asignaturas. Su programa aborda la actividad física, el entrenamiento y la promoción de hábitos saludables.

Entre las materias aparecen educación nutricional en el deporte, recuperación y adaptación deportiva, prevención de lesiones y metodología científica del entrenamiento.

La universidad señala que sus egresados pueden desarrollarse en equipos deportivos, gimnasios, clubes e instituciones educativas. Así, la formación elegida por González tiene una conexión directa con el entorno que conoce como futbolista profesional.