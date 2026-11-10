Hormiga González ya lleva más goles siendo suplente que el propio titular en Olympiacos

Armando “Hormiga” González atraviesa un inicio productivo en su primera aventura por el futbol europeo. El exdelantero de Chivas encontró en Grecia una oportunidad para demostrar su capacidad frente al arco y, aunque todavía no consigue consolidarse en el once inicial, lleva más goles siendo suplente que el propio delantero titular en Olympiacos.

El mexicano suma 6 goles y 2 asistencias en 577 minutos en el terreno de juego, que se reflejan en 13 partidos disputados. Mientras que el ucraniano Roman Yaremchuk, quien es el atacante titular del conjunto de Grecia, apenas registra una anotación en 10 encuentros, de acuerdo con registros de Opta.

Hormiga González El mexicano suma 6 goles y 2 asistencias. Mientras que el ucraniano Roman Yaremchuk apenas registra una anotación en 10 encuentros. (Facebook: Armando González)

Goles de la Hormiga viniendo desde la banca

Con la llegada del nuevo entrenador del Olympiacos, González ha perdido la titularidad. Pese a ello, el canterano de Chivas marca goles viniendo desde la banca. En el duelo de Europa League ante Sparta Praga, Armando ingresó al terreno de juego al minuto 62 y fue al 78 cuando remató de cabeza para mandar el balón al fondo de la portería.

Mientras que el pasado fin de semana, durante la décima jornada de la Superliga de Grecia frente al PAOK, el delantero entró al minuto 56 en sustitución de Marius Mouandilmadji y apenas dos minutos después aprovechó un servicio de Jota Silva para colocar el 1-0. El encuentro terminó 1-1.

Con este tanto, el mexicano llegó a 6 anotaciones en todas las competiciones y consiguió su primer tanto en el campeonato local. Con ello, el seleccionado mexicano confirmó que sigue con racha goleadora, pese a ser banca.

La diferencia entre González y el titular de Olympiacos

A la fecha, Yaremchuk acumula 10 partidos, 402 minutos y una anotación. En cambio, el mexicano registra 6 tantos en 13 encuentros y 577 minutos. La diferencia es de cinco anotaciones entre ambos futbolistas.

Según registros, la “Hormiga” marca cada 72 minutos, con sus 6 tantos y 2 asistencias. Mientras que el atacante ucraniano necesita 402 minutos para contribuir en el ataque.