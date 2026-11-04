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La SENSIBLE BAJA que tendrá el América vs Pumas en la Jornada 16 del Apertura 2026

El conjunto del América va a tener una sensible baja para el partido de América vs Pumas de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

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|Instagram: Brian Rodríguez

Escrito por: Iván Vilchis

El conjunto del América se enfrentará vs Pumas en la Jornada 16 del Apertura 2026 y tendrá la sensible baja de Brian Rodríguez. Fuentes cercanas del conjunto de Coapa, le informaron a Carlos Salgado colaborador de TV Azteca Deportes, que el futbolista no va a disputar el encuentro por una lesión.

Lo que pierde el América con la baja de Brian Rodríguez

Será una baja importante para el equipo de Coapa al perder un jugador que acostumbra a ser bastante ofensivo, marca la diferencia siempre que tiene el balón. En lo que va del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, registra 11 encuentros acumulando 723 minutos de juego en los que ha marcado 5 goles y 3 asistencias.

Guillermo Almada tendrá que hacer modificaciones en el once inicial, perdiendo a una pieza que normalmente le da profundidad al equipo, verlocidad por las bandas, gol y desequilibrio.

Un futbolista clave, en un momento importante pues el partido contra Pumas, el equipo de Coapa se juega la pelea por el primer lugar de la tabla, mientras que los universitarios la lucha por clasificar la Liguilla.

Va a ser el segundo juego que se pierda el futbolista luego de que no fue convocado contra Toluca en la Jornada 15.

La lesión que tendría que Brian Rodríguez

La lesión de Brian Rodríguez se trata de algo muscular por lo que el jugador podría regresar para la Jornada 17 o la Liguilla del Apertura 2026. Estaría en duda de si sea convocado por Uruguay y si pueda asistir a la convocatoria.

América confirmó que es una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y su tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución.

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