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Así queda la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 15 del Apertura 2026

América, Chivas y Cruz Azul lideran el Apertura 2026

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during the 15th round match between Cruz Azul vs (and) Leon as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on November 01, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Hernandez/MEXSPORT

Escrito por: Francisco Fernández

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX llega a su fase final y tras la Jornada 15 este domingo 1 de octubre, la Liguilla comienza a tomar forma con el América, Chivas y Cruz Azul empatados en puntos en la cima de la tabla y con varios equipos que empujan en el fondo para alcanzar uno de los últimos lugares para la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.

  1. América - 29 puntos
  2. Chivas - 29 puntos
  3. Cruz Azul - 29 puntos
  4. Atlas - 27 puntos
  5. Toluca - 24 puntos
  6. Tijuana - 22 puntos
  7. León - 22 puntos
  8. Santos Laguna - 22 puntos
  9. Rayados - 21 puntos
  10. Pumas - 20 puntos
  11. Querétaro - 20 puntos
  12. Pachuca - 19 puntos
  13. Atlético de San Luis - 19 puntos
  14. Puebla - 16 puntos
  15. Tigres - 15 puntos
  16. Atlante - 14 puntos
  17. Necaxa - 10 puntos
  18. Bravos de Juárez - 8 puntos

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Cruz Azul extiende su paso perfecto

El Cruz Azul fue el único equipo que consiguió ganar los tres partidos de la jornada doble y este domingo demostró que anda en un gran momento al derrotar al León y llegar a las cuatro victorias consecutivas que le permiten mantenerse entre los primeros lugares de la tabla; sin embargo, el gol de último minuto de la Fiera le impidió el subliderato por arriba de las Chivas.

Con dos partidos por disputarse, Rayados, Pumas, Querétaro, Pachuca, Atlético de San Luis y hasta Puebla tienen aspiraciones de meterse a la Liguilla y ya han quedado eliminados los Tigres, Atlante, Necaxa y Bravos de Juárez.

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