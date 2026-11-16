Así como la NFL ha dejado noticias preocupantes sobre la salud, también tuvo una jornada complicada para una de sus grandes promesas. Fernando Mendoza, primera selección global del Draft 2026, tuvo su primer partido como titular con Las Vegas Raiders, pero sufrió ante los campeones Seattle Seahawks y terminó con una derrota por 21-13.

Mientras que México es uno de los mejores clientes de la NFL en Madrid, el joven quarterback busca consolidarse en una liga que ya le mostró algunas de sus mayores exigencias. El mariscal de campo de ascendencia cubana comenzó con un touchdown terrestre, aunque después padeció la presión defensiva de Seattle, que lo capturó en seis ocasiones.

Fernando Mendoza vivió un duro debut en la NFL: así le fue al cubanoamericano (Foto: IG /Fernando Mendoza)

Los datos del partido de Fernando Mendoza en su debut como titular en la NFL

El encuentro se disputó el domingo 15 de noviembre en el Allegiant Stadium. Mendoza completó 17 de sus 29 intentos de pase para 143 yardas, sin anotaciones aéreas ni intercepciones. Además, sumó 22 yardas por tierra en 6 acarreos y consiguió su primer touchdown de la temporada regular con una carrera de 10 yardas.

Su primera mitad había sido prometedora. Condujo a los Raiders a conseguir 2 anotaciones y permitió que el equipo llegara al descanso con ventaja de 10-7. Sin embargo, después del entretiempo él y la ofensiva se quedaron sin respuestas ante la presión de Seattle.

Fernando Mendoza quiere inspirar a latinos en el Rose Bowl Fernando Mendoza quiere inspirar a latinos en el Rose Bowl (Reuters)

Los Seahawks 6 seis capturas sobre el novato estadounidense de ascendencia cubana y limitaron a Las Vegas a apenas 27 yardas totales durante la segunda mitad. Drew Lock, quien sustituyó al lesionado Sam Darnold, lanzó para 240 yardas y 2 touchdowns. Jaxon Smith-Njigba también tuvo una actuación destacada, con 171 yardas recibidas y una anotación.

La promesa de Fernando Mendoza tras un debut como titular para el olvido

Después de la derrota, el quarterback reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar. “Es bueno recibir un golpe en la cara, porque ahora es una gran oportunidad para crecer y aprender”, expresó Mendoza. También reconoció que algunas capturas fueron responsabilidad suya y no de la línea ofensiva de los Raiders.

Fernando Mendoza llamado a ser el próximo pick #1 de la NFL Fernando Mendoza llamado a ser el próximo pick #1 de la NFL (Reuters)

El entrenador Klint Kubiak, por su parte, consideró que el equipo debe respaldar mejor a su joven mariscal de campo. “Tenemos que apoyarlo mejor”, señaló. Ahora, Fernando Mendoza tendrá el desafío de corregir errores y demostrar por qué fue elegido con el primer puesto del Draft 2026.