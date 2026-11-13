México es uno de los mejores clientes de la NFL en Madrid: todos los detalles

La pasión por la NFL en México también se hace presente fuera del país. El partido entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons en Madrid dejó un dato que refleja el interés de sus aficionados: México apareció entre los principales mercados extranjeros en la compra de boletos a través de Viagogo.

De acuerdo con información de EFE, basada en datos de esa plataforma, Estados Unidos, Reino Unido y México encabezaron las adquisiciones realizadas fuera de España. Sin embargo, las cifras corresponden únicamente a las operaciones de la compañía y no al total de entradas del encuentro.

¿Por qué México es uno de los mejores clientes de la NFL en Madrid?

Bernat Graell, director de Asuntos Públicos de la Unión Europea de Viagogo, compartió los datos con EFE. Aunque México destacó en las compras, no se detalló cuántos boletos adquirió ni qué porcentaje representó.

NFL en Madrid México es uno de los mejores clientes de la NFL en Madrid (NFL)

En esa plataforma, el precio promedio fue de 168,22 euros. Además, el 41,3% de las entradas se vendió durante los últimos siete días, incluido el partido, y el 9,5% se comercializó el mismo día del encuentro.

¿Cómo quedó el partido de la NFL en Madrid?

Los Bengals derrotaron 34-17 a los Falcons el domingo 8 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu, en un compromiso correspondiente a la Semana 9. Fue el segundo partido oficial de la NFL disputado en España, por lo que la capital española volvió a recibir un encuentro con impacto en la clasificación.

Joe Burrow fue una de las grandes figuras de Cincinnati al completar 24 de 29 pases para 271 yardas y tres touchdowns. Su actuación ayudó a encaminar una victoria en el escenario que habitualmente utiliza el Real Madrid.

NFL en Madrid Bengals vs Falcons en Madrid, España (NFL)

¿Cuándo vuelve la NFL a México en 2026?

El interés mexicano tiene un respaldo importante: según la propia NFL, el país cuenta con 40 millones de aficionados, la mayor base de seguidores de la liga fuera de Estados Unidos. Además, la organización mantiene una oficina en Ciudad de México desde 1998.

En este contexto, el próximo domingo 22 de noviembre, Minnesota Vikings y San Francisco 49ers se enfrentarán en el Estadio Banorte a las 19:20 horas del centro de México. Será el regreso de la temporada regular al país después de su última visita en 2022.

Este compromiso será el sexto partido de temporada regular celebrado en territorio mexicano desde 2005 y cerrará el calendario internacional de 2026, que contempla nueve encuentros repartidos en siete países y cuatro continentes.