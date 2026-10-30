NFL: 3 de cada 4 jugadores mueren con enfermedad causada por impactos repetitivos en la cabeza, según estudio

Los impactos repetitivos en la cabeza volvieron a encender las alarmas en la NFL. Una investigación encabezada por la Universidad de Boston estimó que casi 3 de cada 4 exjugadores fallecidos entre 2008 y 2023 tenían encefalopatía traumática crónica, conocida como CTE por sus siglas en inglés.

El estudio, publicado en JAMA Network Open y difundido por la universidad el 28 de octubre, calculó una prevalencia del 74.5%. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa vinculada con la exposición prolongada a golpes repetidos en la cabeza, cuyo diagnóstico definitivo solo puede confirmarse después de la muerte.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental para entender el hallazgo: la investigación no afirma que estos exjugadores murieran por CTE. La cifra solamente estima cuántos exjugadores tenían la enfermedad al fallecer.

¿Qué encontró el estudio sobre la CTE en exjugadores de la NFL?

Los investigadores estudiaron los cerebros donados de 387 exjugadores de la NFL. De ellos, 362 presentaban algún grado de patología de CTE, lo que equivale aproximadamente al 94% de esa muestra.

Caleb Williams, quarterback de los Chicago Bears en la temporada 2026 de la NFL.|Bob Donnan/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

No obstante, ese porcentaje requería un ajuste. Las familias de exjugadores con síntomas cognitivos tenían alrededor de cinco veces más probabilidades de donar sus cerebros que aquellas de jugadores sin esos síntomas. Esta diferencia podía elevar la frecuencia de la enfermedad observada entre los donantes.

Para corregir ese sesgo, el equipo analizó registros disponibles del Índice Nacional de Defunciones de Estados Unidos correspondientes a 2,362 exjugadores fallecidos entre 2008 y 2023. También consideró factores como síntomas cognitivos, edad al morir, posición y años disputados en la liga.

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¿Qué es la CTE y cómo se relaciona con los golpes en la cabeza?

La encefalopatía traumática crónica está vinculada con la acumulación de proteínas anormales que dañan el tejido cerebral, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

La exposición a impactos repetitivos puede incluir golpes que no provocan síntomas de conmoción cerebral. Sin embargo, los CDC aclaran que no existe evidencia sólida de que una o varias conmociones, o impactos ocasionales, conduzcan por sí solos a desarrollar CTE.

Entre quienes desarrollan síntomas, la Universidad de Boston menciona deterioro cognitivo, cambios de conducta y demencia. Aun así, no todas las personas con patología de CTE presentan síntomas, especialmente en etapas tempranas. Además, tener problemas de memoria, ánimo o comportamiento no confirma este diagnóstico.