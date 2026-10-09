Feyenoord vs AZ Alkmaar; la hora para ver EN VIVO a Mateo Chávez en la Jornada 8 de la Eredivisie

¡La Eredivisie ha vuelto! Después de dos semanas de espera, la primera división de los Países Bajos ha regresado y qué mejor que hacerlo con un partido de auténtico poder a poder entre el Feyenoord y el AZ Alkmaar, equipo en donde milita el mexicano Mateo Chávez.

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La Jornada 8 de la Eredivisie está aquí, y qué mejor que iniciarla con un duelo entre dos equipos representativos de los Países Bajos que, seguramente, darán mucho de qué hablar en la temporada. Por tal motivo, aquí conocerás cómo llegan a este duelo, el horario y dónde ver este compromiso.

¿Cómo llegan Feyenoord y AZ Alkmaar a esta jornada de la Eredivisie?

Después de siete fechas disputadas, el Feyenoord se ubica en la segunda posición de la tabla general luego de acumular cinco victorias por dos empates y ceros descalabros, sumando 17 unidades y, además, registrando 25 tantos a favor, convirtiéndose en la mejor ofensiva de la campaña hasta ahora.

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En contraparte se encuentra el AZ Alkmaar, equipo en donde aparece Mateo Chávez que ha sorprendido a propios y extraños luego de estar en la cima de la clasificación hasta ahora al registrar 19 unidades, 18 goles a favor y solo 6 en contra, siendo la mejor defensiva hasta el momento.

En cuanto al mexicano, vale decir que tras su salida de Chivas tuvo que adecuarse a un periodo de adaptación que le impidió tener muchos minutos en la temporada pasada; sin embargo, en la actual Mateo Chávez está convertido en el lateral izquierdo titular del conjunto neerlandés.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver a Mateo Chávez en el Feyenoord vs AZ Alkmaar?

Será este sábado 10 de octubre cuando el Feyenoord y el AZ Alkmaar se verán las caras en el que es, sin duda, el compromiso más interesante de la Jornada 7 de la Eredivisie. El partido comenzará a las 10:45 horas en México y se podrá ver a través de la señal de Disney Plus.