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Fútbol

FIFA confirma fechas y sedes de la Copa Intercontinental: ¿Contra quién y cuándo jugará Toluca el Derby de las Américas?

La FIFA ha presentado el calendario oficial de la Copa Intercontinental en la que participará el Toluca

CONFIRMADO: Toluca ya conoce dónde se jugará la Copa Intercontinental 2026

Escrito por: Francisco Fernández

Ya hay fechas y sedes confirmadas para los partidos de la Copa Intercontinental de la FIFA en donde el Toluca buscará enfrentarse al Paris Saint Germain (PSG), pero antes tendrá que superar el Derby de las Américas ante el campeón de la Copa Libertadores.

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Fechas y sedes de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026

El camino del Toluca rumbo a la disputa de la Copa Intercontinental de la FIFA comenzará el próximo miércoles 9 de diciembre cuando se mida al campeón de la Copa Libertadores en el llamado Derby de las Américas a disputarse en el Jassim Bin Hamad Stadium de Qatar.

En caso de ganar, los Diablos Rojos avanzarán a la FIFA Challenger Cup en donde se medirían ante el Mamelodi Sundowns FC en el mismo escenario el 12 de diciembre.

El ganador de este duelo se enfrentará al PSG en el Ahmad Bin Ali Stadium en la disputa de la Final de la Copa Intercontinental 2026, lugar que buscará conseguir el Toluca en su calidad de vigente campeón la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Derby de las Américas | 9 de diciembre | Jassim Bin Hamad Stadium, Qatar

  • Campeón de la Libertadores vs Toluca

FIFA Challenger Cup | 12 de diciembre | Jassim Bin Hamad Stadium, Qatar

  • Ganador del Derby de las Américas vs Mamelodi Sundowns

Copa Intercontinental | 16 de diciembre | Ahmad Bin Ali Stadium

  • Ganador del FIFA Challenger Cup vs PSG

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