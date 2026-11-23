Así como expertos aconsejan ejercicios, también advierten que no todas las actividades físicas ofrecen los mismos beneficios. A partir de los 50 años, subir escaleras y caminar con inclinación son dos alternativas para mejorar la resistencia cardiovascular y trabajar las piernas. Sin embargo, Ángela Isla explica que nada reemplaza una rutina de fuerza.

Mientras especialistas recomiendan entrenar fuerza por sobre cardio, la entrenadora personal Ángela Isla explicó por qué es importante combinar ambas modalidades. La fundadora de BYAI señaló que terminar agotada después de utilizar una máquina no significa necesariamente haber realizado un trabajo muscular suficiente para desarrollar fuerza.

Ángela Isla, entrenadora personal: consejos fitness, frases, ejercicio y fuerza (Foto: IG @angela_ips)

¿Por qué es tan importante una sesión de fuerza? Ángela Isla responde

La entrenadora fue contundente al explicar por qué una de estas opciones no sustituye a las pesas. “Podemos subir escaleras durante una hora y terminar agotadas, pero eso no equivale a haber realizado una sesión de fuerza”, dijo Isla en diálogo con Telva. La entrenadora recomienda agregar al menos 2 sesiones semanales de fuerza.

Según Ángela Isla, es importante la alimentación, el descanso y el entrenamiento de fuerza. Esto sin importar que también se utilice la caminata inclinada y el StairMaster, dos máquinas espectaculares para fortalecer músculos y mejorar las rodillas. La sesión de fuerza es obligatoria.

Ángela Isla, entrenadora personal: consejos fitness, frases, ejercicio y fuerza (Foto: IG @angela_ips)

En términos cardiovasculares, Isla también da otros ejercicios importantes. Las escaleras suelen elevar rápidamente las pulsaciones y generar un gasto energético elevado por minuto. Sin embargo, una caminata inclinada más prolongada puede igualar o incluso superar el consumo total.

Mejores frases y consejos de Ángela Isla, entrenadora personal

Para las personas mayores de 50 años que empiezan desde cero, Isla elegiría la caminata inclinada por su facilidad para regular el esfuerzo. Su propuesta es comenzar con sesiones de caminata inclinada 15 a 25 minutos, entre 2 y 3 veces por semana, con una pendiente del 3 al 5 % y un ritmo que permita conversar.

Su consejo principal es incorporar al menos 2 sesiones semanales de fuerza y combinar ese trabajo con actividad aeróbica. Durante la menopausia de las mujeres, esta combinación resulta especialmente importante para atender tanto la resistencia como el fortalecimiento muscular y la salud ósea.