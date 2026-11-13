Erling Haaland, futbolista noruego: “Tengo una buena flexibilidad natural en las ingles y las caderas, y es muy importante para mí mantenerla”

Erling Haaland suele llamar la atención por su potencia física y su facilidad para marcar goles. Sin embargo, detrás de sus definiciones más espectaculares existe un trabajo que realiza fuera del campo. El delantero noruego considera que mantener la flexibilidad de sus ingles y caderas es una parte fundamental de su preparación.

En declaraciones difundidas en su canal de YouTube y recogidas por Euronews, el futbolista del Manchester City explicó la importancia de conservar esa cualidad: “Tengo una buena flexibilidad natural en las ingles y las caderas, y es muy importante para mí mantenerla”. Para el atacante, esa capacidad está relacionada con los movimientos que necesita para resolver jugadas difíciles dentro del área.

¿Por qué Haaland trabaja la flexibilidad de sus ingles y caderas?

El noruego relaciona la movilidad de esta zona con sus remates acrobáticos. Su preparación combina estiramientos, ejercicios de fuerza y trabajo cardiovascular, con atención a conservar la amplitud de sus movimientos. Además, destaca la constancia y el valor de dedicar incluso periodos de 10 o 15 minutos al trabajo de movilidad.

Uno de los ejemplos más recordados de sus definiciones ocurrió el 23 de octubre de 2024, cuando Manchester City goleó 5-0 al Sparta Praga en la Champions League. Haaland aprovechó un centro de Savinho y marcó con un remate de talón en el aire.

Erling Haaland (REUTERS)

También había sorprendido ante Borussia Dortmund el 14 de septiembre de 2022. En aquella ocasión, convirtió el tanto del triunfo por 2-1 con una definición acrobática tras un envío de João Cancelo. Ese gol fue elegido como el mejor de aquella edición del torneo europeo.

Así trabaja Erling Haaland con el terapeuta del Manchester City

En el video que publicó el 23 de octubre de 2025 sobre su vida cotidiana, Haaland mostró una sesión con Mario Pafundi, terapeuta deportivo del Manchester City, en su gimnasio doméstico.

De acuerdo con la cobertura de The Telegraph sobre ese material, ambos trabajan con ejercicios asistidos y masajes. Pafundi explicó que, al comenzar a trabajar juntos, el delantero tenía dificultades para completar una apertura de piernas que después logró realizar. El propio futbolista recordó que ese movimiento le resultaba doloroso.

Esto permite entender por qué Haaland insiste en conservar su flexibilidad. Si bien cuenta con condiciones naturales, también realiza un trabajo específico con acompañamiento profesional.

La Premier League este fin de semana ¿A qué hora serán los juegos de la Jornada 10 de la Premier League? (Instagram: Erling Haaland)

El descanso también forma parte de la preparación de Haaland

El cuidado del cuerpo continúa después de los entrenamientos. En una conferencia de prensa de enero de 2025, publicada por Manchester City, el noruego explicó que busca prepararse correctamente, alimentarse bien y dormir lo necesario para estar disponible para el equipo.

Incluso contó que había comenzado a medir su sueño para comprobar la calidad del descanso. Para Haaland, mantenerse en condiciones de competir también requiere prestar atención a esos hábitos cotidianos que acompañan el trabajo con el balón.