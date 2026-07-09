Por qué Erling Haaland juega en Noruega si nació en Inglaterra: su historia de vida

Erling Haaland es una de las grandes figuras del futbol mundial y su presencia con Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ suele despertar una pregunta recurrente: ¿por qué no juega para Inglaterra si nació en ese país? La respuesta está en su historia familiar, en su crianza y en el camino que tomó desde muy pequeño.

El delantero del Manchester City nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra. Sin embargo, su nacimiento en territorio inglés tuvo una explicación concreta: su padre, Alfie Haaland, jugaba en ese momento para el Leeds United de la Premier League. Es decir, Erling nació en Inglaterra por el contexto laboral de su familia, no porque su entorno estuviera ligado de forma permanente al suelo inglés.

Por qué Haaland nació en Inglaterra

Haaland nació en Leeds durante la etapa de su padre en el futbol inglés. Alfie Haaland, exjugador de la Selección de Noruega, tuvo pasos por clubes como Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City. En ese periodo, su familia vivía en Inglaterra y allí nació Erling.

Alfie Haaland, padre de Erling, jugando para Manchester City

Esa situación le abrió una posibilidad reglamentaria: podía ser elegible para Inglaterra por haber nacido en ese país. Sin embargo, su vínculo familiar siempre estuvo marcado por Noruega. Sus padres son noruegos y, con apenas tres años, el actual delantero del Manchester City se mudó a Bryne, ciudad noruega en la que comenzó a crecer y formarse.

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La razón por la que Haaland eligió jugar para Noruega

La elección de Haaland por Noruega no fue una sorpresa. El delantero creció en territorio noruego, se formó en clubes de ese país y representó a la selección desde categorías juveniles. Su camino con la camiseta nacional comenzó mucho antes de convertirse en una estrella mundial.

Haaland pasó por el Bryne, club de su ciudad, y después continuó su desarrollo en el Molde. Desde ahí empezó a construir una carrera que luego lo llevó al Red Bull Salzburgo, Borussia Dortmund y Manchester City. Pero antes de ese salto internacional, su identidad deportiva ya estaba ligada a Noruega.

|REUTERS

Además, su padre también fue seleccionado noruego. Ese antecedente familiar reforzó un vínculo que, para Haaland, siempre fue natural. Inglaterra pudo haber sido una alternativa por nacimiento, pero Noruega fue el país donde creció, donde se formó y donde dio sus primeros pasos como futbolista.

Cuándo juega Noruega por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Noruega volverá a jugar por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el sábado 11 de julio, cuando enfrente a Inglaterra por los Cuartos de Final. El partido está programado para las 15:00 horas del centro de México en el Estadio de Miami, de acuerdo con el calendario oficial de FIFA.

El duelo llega con un condimento especial para Haaland, ya que enfrentará al país donde nació. Noruega alcanzó esta instancia tras eliminar a Brasil en Octavos de Final, mientras que Inglaterra avanzó después de vencer a México por 3-2.

En caso de superar a Inglaterra, Noruega avanzará a las Semifinales y jugará contra el ganador del cruce entre Argentina y Suiza. Ese partido está previsto para el miércoles 15 de julio.