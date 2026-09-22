La disciplina es una parte fundamental en el proceso de crecimiento y evolución que un futbolista profesional debe tener y Erling Haaland lo sabe. De hecho, el jugador del Manchester City entiende que un proceso evolutivo incluye una dieta alimenticia y una rutina de ejercicio que siempre esté basada en la responsabilidad.

El último gol de Erling Haaland con la camiseta del Dortmund

Erling Haaland considera que las cosas se deben hacer aunque no existan las ganas de ello dado que es un proceso mental que te ayuda a descubrir de qué estás hecho. Además, hace unos meses concedió una declaración que habla del impacto del ejercicio constante en la vida de un atleta.

¿Qué piensa Erling Haaland sobre el ejercicio constante?

Hace algunos meses, la cuenta oficial del Manchester City y el propio Erling Haaland compartió un video en el que el noruego revela algunos de los secretos con los cuales ha llegado a la élite del futbol profesional, más precisamente desde su llegada al conjunto de la Premier League.

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En ese sentido, Erling Haaland explicó que hacer pequeñas cosas físicas, tales como estiramientos o simple caminata, puede ayudar a que el cuerpo se acostumbre a tener una actividad física que, a la larga, puede ayudar a que el mismo soporte más cantidad de energía.

“Entiendo la importancia de hacer pequeñas cosas como 10 o 15 minutos de estiramientos. Esto puede hacer una gran diferencia en la movilidad y al final por eso lo hago. Es así de simple”, explicó Erling Haaland, quien tuvo una Copa Mundial de la FIFA 2026 que rozó la perfección.

¿Cuántos goles tiene Erling Haaland como profesional?

Si contamos su carrera a nivel clubes y selección, Erling Haaland, con apenas 26 años de edad, ya suma 366 goles oficiales, lo cual lo convierte en uno de los elementos más eficaces en la historia de este deporte, destacando los 169 tantos que ha hecho con el Manchester City hasta ahora.