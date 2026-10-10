¡IMPACTADO! Checo Pérez y su divertida reacción al accidente de Norris y Piastri en vivo

Checo Pérez, de Cadillac, ofrecía una entrevista para hablar sobre sus propios inconvenientes en la clasificación de este sábado 10 de octubre previo al Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, cuando fue testigo del accidente que protagonizaron los pilotos de McLaren Lando Norris y Oscar Piastri en la carrera sprint.

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La divertida reacción de Checo Pérez al accidente de los McLaren

Checo Pérez no pudo ocultar su sorpresa al presenciar en vivo el accidente que protagonizaron los pilotos de McLaren Lando Norris y Oscar Piastri, mientras concedía una entrevista para los medios de comunicación.

La carrera se transmitía en vivo a sus espaldas, cuando el mexicano fue advertido sobre el incidente y de inmediato se dio vuelta para ver lo que ocurría, interrumpiendo su intervención con la prensa.

Tras el accidente, Checo no pudo ocultar su sorpresa por el choque entre compañeros de equipo y su rostro evidenció su sentir.

Sergio Pérez's reaction to the accident between Norris and Piastri is probably the funniest thing of the entire day 😭😭 pic.twitter.com/nyI9AzYyBz — Holiness (@F1BigData) October 10, 2026

McLaren advierte a sus pilotos tras el accidente

Lando Norris intentó adelantar ambiciosamente a su compañero Oscar Piastri en la última vuelta de la carrera sprint y provocó que ambos salieran de la pista, lo que generó molestias en el interior de McLaren.

El director de la escudería, Andrea Stella, aseguró que no tolerará que el ego de ambos pilotos se anteponga en el equipo y señaló que se les recordó a Piastri y Norris que los interesas de McLaren están por encima de cualquiera.

"Es inaceptable que dos McLaren se toquen en pista. Este es un principio fundamental de cómo competimos, y algo de lo que ambos pilotos son muy conscientes”, sentenció Stella, en palabras recopiladas por la agencia AP.

"Les hemos recordado a nuestros pilotos que los intereses del equipo siempre deben estar primero, y eso no ocurrió hoy”, agregó.

A pesar del incidente, Lando Norris iniciará este domingo en la quinta posición, mientras que Piastri lo hará desde el séptimo puesto.

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