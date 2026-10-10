¡INCREIBLE! Partidazo en el que se anotaron 11 goles en solo 45 minutos (VIDEO)

La Strawberry Arena fue testigo este sábado de una de las gestas más insólitas y dramáticas en la historia del futbol mundial. Tras culminar los primeros 45 minutos con un mediocre 0-0, el AIK Solna y el IF Brommapojkarna desataron un vendaval de 11 anotaciones en la segunda mitad, culminando con un espectacular triunfo por 6-5 a favor de la visita en la última jugada del partido.

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El primer lapso no presagiaba la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, el complemento arrancó desbocado: Simon Strand adelantó a la visita al 48', pero Abdihakim Ali igualó para los locales al 55'. Fue entonces cuando Brommapojkarna desató una ráfaga devastadora marcando cuatro tantos en un lapso de 11 minutos por obra de Kamilcan Sever (59' y 65'), Wilmer Odefalk (61') y Anton Kurochkin (70'), estableciendo un aparente e imponente 1-5 que parecía lapidario.

Con el orgullo herido, el AIK inició una remontada legendaria impulsada por los cambios. Taha Ayari descontó al 73' y el recién ingresado Sixten Gustafsson encendió las gradas con un doblete relámpago a los minutos 81' y 83'. La locura alcanzó su punto máximo en el tiempo de compensación cuando Johan Hove emparejó el marcador 5-5 al 90+8', firmando una de las hazañas más inverosímiles del torneo sueco.

🤯🍿 En Suecia se acaba de jugar uno de los PARTIDOS MÁS INCREÍBLES que se hayan visto, con ¡11 GOLES EN EL SEGUNDO TIEMPO! ⏱️ 48': AIK 0-1 Brommapojkarna. ⏱️ 55': AIK 1-1 Brommapojkarna. ⏱️ 59': AIK 1-2 Brommapojkarna. ⏱️ 61': AIK 1-3 Brommapojkarna. ⏱️ 65': AIK 1-4 Brommapojkarna. ⏱️ 70': AIK 1-5 Brommapojkarna. ⏱️ 73': AIK 2-5 Brommapojkarna. ⏱️ 81': AIK 3-5 Brommapojkarna. ⏱️ 83': AIK 4-5 Brommapojkarna. ⏱️ 90+8': AIK 5-5 Brommapojkarna. ⏱️ 90+9': AIK 5-6 Brommapojkarna. Del 1-5, al 5-5, al 5-6… INSÓLITO. 😅 https://t.co/E26ZaJBMYj — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 10, 2026

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Sin embargo, el destino guardaba una última sorpresa. En la jugada posterior al saque inicial (90+9'), Mads Hansen pescó un balón dentro del área y mandó a guardar el 5-6 definitivo, sellando la primera victoria liguera en la historia de Brommapojkarna sobre el AIK en medio del estupefacto coloso de Solna.

