Francia vs Bélgica; la HORA para ver EN VIVO la Jornada 4 de la Nations League

Se trata, posiblemente, del partido más entretenido que habrá dentro de esta semana en el terreno internacional. La UEFA Nations League sigue su curso y, en esta ocasión, presenta el duelo entre Francia y Bélgica, un choque entre dos grandes del viejo continente.

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La Selección de Francia llega como una de las candidatas más grandes a conquistar esta Nations League luego de contar con figuras de élite prácticamente en todas sus líneas. Bélgica, por su parte, está sufriendo una reestructuración en la que combina sangre nueva con elementos veteranos en el campo.

¿Cómo quedó el último partido de Nations League entre Francia y Bélgica?

Francia y Bélgica se enfrentaron por primera vez en la Nations League 2026 el pasado 28 de diciembre en territorio belga, en un juego que, si bien no tuvo demasiados goles, sí llamó la atención por el nivel de intensidad y dinamismo que se mostró en el terreno de juego.

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Francia encaró este compromiso sin la presencia de Kylian Mbappé, quien dicho sea de paso tampoco estará en este enfrentamiento luego de la lesión sufrida ante Turquía. Bélgica, por su parte, tampoco contó con algunos jugadores de élite como lo son Courtois, por citar un ejemplo.

Al final, la jerarquía de los galos fue suficiente para que Francia se quedara con el triunfo en calidad de visitante por 1-0, sumando así su segunda victoria de la temporada y registrando 6 unidades. Bélgica, por su parte, se quedó con 3 puntos luego del triunfo ante Italia y esta posterior derrota.

¿A qué hora ver en vivo el juego entre Francia y Bélgica?

La Jornada 4 de la Liga de Naciones de la UEFA presentará el juego entre Francia y Bélgica, dos selecciones que sin duda formarán parte de la próxima Eurocopa 2028 y Mundial 2030. El partido, correspondiente al Grupo A, se llevará a cabo este lunes en punto de las 12:45 horas por Sky Sports.