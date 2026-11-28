Mientras los focos están puestos en las semifinales del Apertura 2026, la directiva del América Femenil se encuentra trabajando para aumentar el nivel de calidad del plantel de Ángel Villacampa para el 2027. En este contexto, una información que llega desde Brasil tomó por sorpresa a los aficionados de las Águilas.

De acuerdo a la información que compartió ESPN Brasil, el América Femenil está buscando jerarquizar su mediocampo y habrían intentado concretar el fichaje de la mediocampista Duda Sampaio. La misma fuente señala que la oferta habría sido de 650 mil dólares, sin embargo, la directiva del Corinthians rechazó la propuesta por considerarla insuficiente.

Resulta que el Timão habría exigido una suma de 900 mil dólares para dejar ir a la futbolista de 25 años, es decir, una diferencia de apenas 250 mil dólares. De momento, no se conoce si el América Femenil intentará nuevamente el fichaje de Sampaio o si se retirará de las negociaciones. Lo cierto es que la directiva ya se está moviendo para reforzar el plantel de cara al Clausura 2027.

¿Quién es Duda Sampaio, la mediocampista que interesa en el América Femenil?

Duda Sampaio es una futbolista brasileña de 25 años que cuenta con una amplia experiencia tanto a nivel de clubes como de selecciones. La mediocampista tuvo pasos por América Mineiro, Cruzeiro e Internacional antes de llegar al Corinthians en 2023, equipo en el que consiguió consagrarse campeona de la Copa Libertadores en tres oportunidades (2023, 2024 y 2025).

Duda Sampaio Sampaio está en la mira del América Femenil para el Clausura 2027 (IG: @dudaasampaio10)

Por otro lado, Sampaio es una habitual convocada a la Selección de Brasil desde su debut en 2022. La futbolista disputó la Copa del Mundo de 2023, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se proclamó bicampeona de la Copa América Femenina (2022 y 2025). Sin dudas, se trataría de un fichaje de jerarquía para el equipo de Ángel Villacampa.

¿Cuándo abre el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX Femenil?

De acuerdo con el calendario de transferencias de la FIFA, el periodo oficial de registros de cara al Clausura 2027 comenzará el próximo viernes 1 de enero y se extenderá hasta el martes 9 de febrero.

Si bien es cierto que el mercado de fichajes aún no está abierto, los equipos de la Liga BBVA MX Femenil ya pueden negociar la incorporación de futbolistas. Es por ello que la directiva del América tiene margen de tiempo para intentar llegar a un acuerdo con el Corinthians por el traspaso de Duda Sampaio.