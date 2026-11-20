A pesar de que Geyse Ferreira se metió entre las máximas goleadoras de la historia del Club América Femenil, detrás de su espectacular rendimiento existe una historia personal que va más allá del futbol. La delantera brasileña atraviesa un proceso de depresión. No obstante, sostuvo: “Soy feliz en el América, fue una decisión increíble”.

Así como el América varonil juega ante Tigres y aún se pueden conseguir boletos, el equipo femenil también tiene motivos para ser noticia. Geyse Ferreira abrió su corazón en el podcast oficial Del América eres, donde habló sobre su salud mental, agradeció el acompañamiento de la institución y explicó que hoy disfruta del futbol en Coapa.

Liga Femenil BBVA Apertura 2026 America 2-1 Pachuca Geyse Da Silva celebrates her gola 2-0 of America during the 11th round match between America vs (and) Pachuca as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on October 18, 2026 in Mexico City, Mexico. (--MexSport Agency--/--MexSport Agency--)

¿Por qué Geyse Ferreira está sufriendo depresión?

Geyse atraviesa un cuadro de depresión desde el fallecimiento de uno de sus hermanos, ocurrido mientras jugaba en el Manchester United. La pérdida representó un golpe emocional muy fuerte y la llevó a pensar en retirarse del futbol.

Liga Femenil BBVA Apertura 2026 Monterrey vs America Geyse Da Silva celebrates her goal 1-3 of America during the 10th round match between Monterrey vs (and) America as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 02, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Ferreira explicó que todavía atraviesa ese proceso a un año del suceso. También reconoció lo complicado que resulta convivir con la depresión mientras debe cumplir con las exigencias del futbol de alto rendimiento.

Las bonitas palabras de Geyse Ferreira sobre el América

La brasileña no ocultó su agradecimiento por la oportunidad de llegar a Coapa y encontrar un entorno que la ayudara a recuperar la felicidad. Incluso aseguró que su decisión de fichar por el conjunto azulcrema fue clave. “Soy feliz en el América, fue una decisión increíble”, sostuvo.

Liga Femenil BBVA Apertura 2026 Atletico de San Luis vs America Geyse Da Silva celebrates her goal of America during the 12th round match between Atletico de San Luis vs (and) America as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at Libertad Financiera (Alfonso Lastras) Stadium, on October 24, 2026 in San Luis Potosi, Mexico. (Fernando Monreal/Fernando Monreal)

Además, expresó: “Agradezco al Club América por todo este apoyo, por estar conmigo, porque no es fácil vivir con depresión y disfrutar del futbol. Es la única cosa que sé hacer, lo único que amo. Estoy feliz. Espero continuar aquí durante muchos años y traer felicidad a todos”.

El espectacular nivel de Geyse Ferreira en el América Femenil

Geyse llegó al América en enero de 2026 y rápidamente se convirtió en una de las futbolistas más importantes del plantel dirigido por Ángel Villacampa. Durante el Apertura 2026, la brasileña consiguió 21 goles y se consagró campeona de goleo.

Geyse Ferreira Club América Femenil

Además, su gran semestre tuvo recompensa internacional: fue convocada a la Selección Mayor de Brasil para la última Fecha FIFA de 2026, junto con sus compañeras americanistas Isa Haas y Priscila Da Silva.