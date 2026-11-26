La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil definió a los cuatro equipos clasificados a las Semifinales tras concluir la ronda de Cuartos de Final. América, Pumas, Rayadas y Chivas disputarán las series por el pase a la final del 9 al 14 de diciembre, una vez que finalice la pausa por la Fecha FIFA.

Resultados de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

América avanzó a la siguiente ronda tras superar a Toluca con marcador global de 6-0, resultado derivado de triunfos por 3-0 tanto en el partido de ida como en el de vuelta.

Por su parte, Rayadas eliminó a Pachuca con un global de 4-2, luego de ganar 1-0 el primer encuentro e imponerse 3-2 en el segundo compromiso.

Pumas obtuvo su clasificación frente a Tigres con marcador global de 7-3; tras caer 2-3 en la ida en Ciudad Universitaria, el equipo capitalino ganó 0-5 en el Estadio Universitario y accedió por primera vez a unas semifinales.

En la cuarta llave, Chivas y FC Juárez empataron 0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta para un global de 1-1, marcador con el que el club tapatío avanzó por criterio de mejor posición en la tabla general.

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Fechas y horarios de las Semifinales del Apertura 2026

La serie entre Chivas y Rayadas iniciará el miércoles 9 de diciembre a las 20:07 horas (tiempo del centro de México) con el partido de ida en el Estadio Akron. El encuentro de vuelta se disputará el sábado 12 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio BBVA.

En la otra llave, Pumas y América jugarán el partido de ida el viernes 11 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. El duelo de vuelta se llevará a cabo el lunes 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Banorte.

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¿Cuándo se juega la Gran Final del Apertura 2026?

Los clubes ganadores de ambas series disputarán la Gran Final de la Liga MX Femenil entre el 16 y el 20 de diciembre. La liga dará a conocer los días y horarios oficiales de los encuentros de ida y vuelta una vez que concluya la fase de Semifinales.

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