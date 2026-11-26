Aunque se habló de que el Club América dejaría el Estadio Banorte, se despejaron las dudas. Pues el entrenador del equipo femenil, Ángel Villacampa, dejó en claro cuál será la sede de los partidos para el resto de la Liguilla del Apertura 2026.

El director técnico confirmó que el América Femenil permanecerá en el Coloso de Santa Úrsula para disputar las semifinales y una posible final de la Liga BBVA MX Femenil. Así, el famoso Estadio Azteca tendrá tanto el próximo partido del América varonil como el del equipo de mujeres.

Ángel Villacampa dirige al América desde la banca

El contexto previo y las dudas sobre dónde se jugaría

Durante los Cuartos de Final, América tuvo que alternar localía entre ida y vuelta para poder utilizar el Estadio Banorte, debido a la programación de un encuentro de la NFL en el inmueble.

La decisión generó molestias entre los aficionados, que consideraban injusto que el equipo perdiera la posibilidad de cerrar la serie en casa después de su desempeño en la fase regular. Al margen de eso, ahora Villacampa dijo que América Femenil seguirá en el Estadio Banorte.

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Ángel Villacampa dijo que América jugará en el Estadio Banorte

Durante los premios Victory Media, el entrenador fue contundente al hablar sobre dónde disputarán las Águilas las próximas eliminatorias. “Jugaremos en el Azteca, en nuestra casa, y no va a ser de otra manera. Yo creo que puedo adelantar que tanto semifinales como final, la jugaremos en nuestra casa”, aseguró.

América enfrentará a Pumas en semifinales. Villacampa explicó que la preparación resulta complicada por las convocatorias de varias futbolistas a sus selecciones, por lo que el cuerpo técnico trabaja con las jugadoras que permanecen en Coapa y espera el regreso de las internacionales en buenas condiciones.

Estadio Banorte

Las fechas de las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

La Liguilla tendrá una pausa de tres semanas por la actividad del Campeonato Concacaf W, que definirá plazas para el Mundial Femenil de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las fechas previstas para las semifinales son:

Partidos de ida: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Partidos de vuelta: 12 y 13 de diciembre.

América se enfrentará a Pumas, mientras que Chivas jugará contra Rayadas de Monterrey. Después de los encuentros de vuelta quedarán definidos los dos equipos que disputarán la final del Apertura 2026.