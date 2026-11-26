Los Rojinegros del Atlas anunciaron una importante noticia este jueves a través de sus redes sociales, dando a conocer que el entrenador del Atlas Femenil, Juan Pablo Alfaro deja las riendas de las féminas.

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Mientras se juega la Liguilla en el Apertura 2026 de la Liga MX, las altas esferas del cuadro tapatío soltó este anuncio que viene a generar especulaciones sobre el DT que puede arribar al banquillo del equipo Atlas Femenil.

Los números de Juan Pablo Alfaro, como entrenador del Atlas Femenil

Alfaro llegó en diciembre del 2025 por lo que cumpliría un año al frente de las Rojinegras, pero ahora comenzarán una nueva búsqueda aprovechando esta pausa.

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El estratega se marcha luego de seis triunfos, seis empates y 13 derrotas, lo que evidentemente salió a flote cuando se revisaron sus resultados en búsqueda de una continuidad.

En el Clausura 2026 Atlas Femenil terminó en el sitio 13 de la general y en el más reciente torneo mexicano, avanzaron un lugar quedando finalmente en el sitio 12 de la tabla.