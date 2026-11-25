Así como muchos se preguntan por el valor de los boletos para ver Atlético de Madrid vs Viking Stavanger FK este miércoles, los aficionados mexicanos también están pendientes de la posible participación de Obed Vargas en la UEFA Champions League. El mediocampista aparece entre los convocados de Diego Simeone.

Mientras el futbol internacional deja grandes noticias, el exjugador de Seattle Sounders busca sumar minutos con el equipo del Cholo Simeone. El encuentro de la jornada 5 de la fase de liga comenzará este miércoles 25 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Todo indica que Obed Vargas está contemplado para jugar.

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Obed Vargas podría recibir una buena noticia por este motivo

La presencia de Vargas en la convocatoria abre una posibilidad para que tenga actividad frente al Viking FK. El “débil” rival noruego podría ofrecerle a Simeone una oportunidad para darle minutos a Obed y otros jugadores que no han tenido demasiada participación durante la temporada.

Sin embargo, su ingreso no está asegurado. El mediocampista de México deberá esperar una decisión del entrenador argentino y dependerá del desarrollo del partido para tener una oportunidad en el campo.

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El complejo momento de Obed Vargas en Atlético de Madrid

El mexicano atraviesa un periodo complicado por la falta de continuidad. En la temporada 2026-27 acumula apenas 13 minutos oficiales, correspondientes a un partido de Champions League ante el VfB Stuttgart, disputado el 20 de octubre. En LaLiga todavía no ha sumado minutos.

La diferencia con su campaña anterior es importante. Después de llegar al Atlético en febrero, Vargas disputó 12 encuentros de LaLiga durante la temporada 2025-26, con un total de 744 minutos y una asistencia.

Obed Vargas habló sobre sus enfrentamientos con Lionel Messi en la MLS Obed Vargas habló sobre sus enfrentamientos con Lionel Messi en la MLS (MexSport)

Ante la escasa participación, reportes de Marca España señalan que el Colchonero evalúa una posible cesión durante el mercado de invierno. La intención sería que el mexicano consiga continuidad y tenga más oportunidades de jugar. Mientras tanto, buena parte de su actividad reciente llegó con la Selección Mexicana durante los compromisos internacionales.

Todos los convocados de Atlético Madrid contra Viking FK

El Atlético de Madrid recibirá al Viking FK este miércoles 25 de noviembre a las 14:00 horas de México, en el Riyadh Air Metropolitano. Obed Vargas está contemplado para jugar este duelo de Champions League. Convocatoria completa: