Cinco partidos, cinco victorias y 15 puntos. El Real Madrid cerró la quinta jornada de la UEFA Champions League 2026-27 como líder en solitario, luego de golear 5-1 al PSV Eindhoven y beneficiarse del empate 2-2 entre el Paris Saint-Germain y la Roma.

El Como sigue codeándose con los grandes del futbol europeo. El equipo italiano derrotó al AEK Atenas y ya suma 12 unidades, las mismas que Barcelona y Liverpool, clubes que gnaron sus respectivos compromisos este miércoles.

La situación es distinta para el Bayern Múnich. Los alemanes perdieron el invicto ante el Lille y tendrán que recuperar terreno en diciembre si quieren evitar los playoffs.

Szoboszlai x Isak x Barcola #UCL pic.twitter.com/KRV0uUFl04 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2026

Así queda la tabla de posiciones de la Champions League tras la Jornada 5

Zona de clasificación directa a octavos de final:

Real Madrid – 15 puntos PSG – 13 Como – 12 Barcelona – 12 Liverpool – 12 Real Betis – 12 Arsenal – 11 Manchester City – 10

Zona de playoffs:

Sporting CP – 10 Borussia Dortmund – 10 Aston Villa – 9 Inter de Milán – 9 Club Brujas – 9 Galatasaray – 9 Bayern Múnich – 8 Fenerbahçe – 8 Stuttgart – 7 Atlético de Madrid – 7 Manchester United – 7 Bodø/Glimt – 7 LASK – 6 Porto – 6 RB Leipzig – 6 Villarreal – 6

Zona de eliminación:

Roma – 5 Shakhtar Donetsk – 4 Lille – 4 Viking – 4 Napoli – 4 PSV Eindhoven – 4 AEK Atenas – 3 Feyenoord – 3 Sabah – 3 Lens – 3 Slavia Praga – 1 Slovan Bratislava – 0

¿Cuándo regresa la Champions League y cuáles son los partidos de la Jornada 6?

La Champions League tendrá su última jornada del año el martes 8 y miércoles 9 de diciembre. Barcelona recibirá al Manchester City en un duelo entre dos equipos que buscan asegurar su presencia en octavos de final sin disputar los playoffs.

Un día después, el Real Madrid visitará al Arsenal, que tampoco ha perdido esta temporada en Europa. El conjunto inglés tendrá la oportunidad de recortar la distancia respecto al líder.

Las últimas dos jornadas de la Fase de Liga se jugarán en enero. La séptima está programada para los días 19 y 20, mientras que el miércoles 27 los 36 equipos jugarán simultáneamente para definir a los clasificados.