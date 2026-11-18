Sudamérica podría copiarle a Concacaf rumbo a las próximas Eliminatorias de la Conmebol. Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), adelantó que el proceso rumbo a 2030 tendría un formato inspirado en una Liga de Naciones, como la que disputa México y a la que avanzó a la Final Four gracias a Erik Lira.

La posibilidad abre un escenario distinto para Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya cuentan con clasificación automática al próximo Mundial por su participación como anfitriones de los partidos conmemorativos del centenario, por lo que podrían conquistar un nuevo título, como el que disputa Inglaterra en Europa, selección que comparó a México con España.

Selección Argentina El proceso rumbo a 2030 tendría un formato inspirado en una Liga de Naciones. (Facebook: AFA - Selección Argentina)

El trofeo que podrá ganar Argentina

La propuesta salió a la luz el martes, cuando Alonso habló con la emisora uruguaya Carve Deportiva, antes del amistoso entre Uruguay y República Dominicana. El dirigente explicó que el siguiente proceso clasificatorio tendría una estructura diferente y expresó que las selecciones competirían por un título.

“La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título”, declaró. Sus palabras apuntan a que los partidos tendrán de por medio un título, que podrán disputar los equipos que ya aseguraron su lugar en la Copa del Mundo.

⚠️🌎 CONMEBOL va a transformar las próximas Eliminatorias en una ‘NATIONS LEAGUE SUDAMERICANA’ y OTORGARÁ TÍTULO OFICIAL.



‼️ Esto permitirá que participen Argentina, Uruguay y Paraguay más allá de ya estar clasificados.



Vía Ignacio Alonso, Presidente de AUF. pic.twitter.com/nWy9i5yzhd — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 18, 2026

El posible cambio también involucraría a las otras siete selecciones de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La confederación sudamericana cuenta con 10 equipos, por lo que el diseño deberá contemplar la participación de todos sus representativos.

¿Cómo podría funcionar la Nations League de la Conmebol?

La referencia mencionada por Alonso corresponde al modelo de la UEFA Nations League, torneo que distribuye a las selecciones europeas en cuatro categorías: A, B, C y D. El sistema contempla grupos, ascensos y descensos, además de una fase final para definir al campeón. Sin embargo, Sudamérica no podría reproducirlo de manera idéntica, porque solo cuenta con 10 selecciones.