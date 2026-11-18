La victoria de 3-2 de Inglaterra sobre España dejó una referencia inesperada para el entrenador Thomas Tuchel: el enfrentamiento contra la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. El estratega alemán relacionó ambos compromisos por la presión que soportó su equipo durante el cierre, luego de quedarse con 10 jugadores y defender una ventaja de tres anotaciones.

¿Qué dijo el entrenador de Inglaterra sobre México?

En el mensaje dirigido a sus jugadores, Tuchel reconoció el esfuerzo colectivo para conservar el resultado y recordó la exigencia que representó el rival durante los últimos minutos, como lo fue contra México, que avanzó a la Copa Oro 2027.

Inglaterra venció a España El entrenador de Inglaterra comparó el partido contra España con el de México. (Facebook: England football team)

“Casi se sentía como México recargado”, dijo Thomas en referencia a la sensación de presión que vivió su plantilla ante el combinado español. También felicitó a sus futbolistas por la actuación y por resistir durante media hora con un elemento menos.

La declaración vino a la memoria de los mexicanos del 5 de julio de 2026. En Octavos de Final, el equipo de Tuchel superó 3-2 a la Selección Nacional el Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Banorte. El marcador volvió a repetirse cuatro meses después, ahora en el cierre de la fase de grupos del torneo europeo.

El triunfo de Inglaterra sobre la campeona del mundo

El partido se disputó el domingo 15 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, como parte de la sexta jornada del Grupo A3. Harry Kane abrió el marcador desde el punto penal al minuto 45; después, Ezri Konsa amplió la diferencia al 53 y Ben White consiguió el tercer tanto al 57.

Sin embargo, la expulsión de Elliot Anderson al minuto 63 modificó el panorama. Mikel Oyarzabal convirtió desde los 11 pasos al 65 y Nico Williams marcó el segundo tanto local al 75. Con esos goles, el marcador quedó 3-2 y el equipo de Tuchel tuvo que resistir los ataques durante el cierre.