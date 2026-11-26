Mientras ya era un rumor fuerte que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían jugar juntos, una declaración de Carlos Tevez alimentó todavía más las expectativas. El “Apache” dejó entrever que la presencia del portugués en su partido de despedida estaría muy cerca de concretarse.

Así como Cristiano ha dejado momentos épicos, ahora podría cumplir el sueño de toda una generación: jugar junto a Messi un partido. Para eso tendrá que aceptar oficialmente la invitación de Tevez, quien ya confirmó que el capitán argentino estará presente en la celebración.

Ronaldo y Messi podrían jugar para el mismo equipo en 2017 (Foto: NTX)

Carlos Tevez filtró que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugarán juntos

Durante una entrevista con TyC Sports, Tevez soltó una frase sobre la participación de CR7. Al hablar de lo que podría suceder durante el encuentro, comentó: “Lo que me voy a reír cuando Messi o Cristiano pasen a Schiavi”.

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La declaración hizo crecer las versiones sobre una posible confirmación del portugués. Por ahora, su presencia todavía no fue anunciada oficialmente, aunque el comentario del Apache parece indicar que las negociaciones avanzan.

La participación de Messi, en cambio, ya está asegurada. Tevez lo confirmó durante una charla con el exfutbolista Rio Ferdinand: “Messi va a jugar y Riquelme también”. Además, la página oficial del partido ya lo confirmó.

Cristiano Ronaldo envía mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre Jorge Messi (Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

El ex Manchester United, Manchester City, West Ham y Juventus ya había expresado su intención de reunir a las dos estrellas en octubre. “Los juntamos, a Cristiano lo voy a buscar yo... y a Messi también”, dijo en OLGA.

Detalles del partido que juntará a CR7 y Leo Messi

La despedida de Carlos Tevez se realizará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors. El encuentro reunirá a varios futbolistas que compartieron distintos momentos de su carrera.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Entre los nombres vinculados al evento aparecen Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal y Rio Ferdinand.

Tevez coincidió con Messi en la Selección Argentina y con Cristiano Ronaldo en Manchester United. Por eso, busca reunirlos en un mismo equipo para una jornada especial en el Estadio Alberto J. Armando de Buenos Aires, Argentina.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo (Philipp Schmidli/Getty Images)

La invitación al portugués todavía necesita una respuesta oficial. Si finalmente acepta, la despedida del Apache podría dejar una imagen inédita: Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos en La Bombonera.