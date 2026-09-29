La frase con la que Cristiano Ronaldo busca los 1,000 goles: “Tu amor me hace fuerte, tu odio me hace imparable”

Cristiano Ronaldo es, considerado por muchos expertos, el mejor jugador en la historia del futbol profesional gracias a los logros tanto individuales como colectivos que ha registrado, entre ellos llegar a la marca de los 1,000 goles y ser el primer futbolista en conquistar este rubro.

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Además, la labor de Cristiano Ronaldo ha superado el rectángulo verde gracias a las aportaciones comerciales que ha hecho a lo largo de las últimas dos décadas, así como a las constantes frases que suele entregar en ruedas de prensa, con amigos o en entrevistas individuales.

¿Cuál es la frase más importante de Cristiano Ronaldo?

Si bien han sido decenas de frases célebres las que ha protagonizado a lo largo de su carrera como profesional, la realidad es que existe una que ha trascendido las fronteras porque describe a la perfección la personalidad que El Comandante ha demostrado en sus respectivos equipos.

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La frase es la siguiente: “Tu amor me hace más fuerte, tu odio me hace imparable”.

Básicamente, con esta frase Cristiano Ronaldo lo que desea demostrar es que, más allá del gusto que tienen sus aficionados por él, la leyenda portuguesa también se alimenta del recelo de sus haters, los cuales constantemente lo demuestran tanto en los estados como en las redes sociales.

Por supuesto que esta frase logró mediar las reacciones de los aficionados, pues mientras muchos consideran que sus palabras las ha fortalecido en el terreno de juego, otros más piensan que su ego ha aumentado a partir de su deseo de superar los 1,000 goles como profesional.

¿Qué otras frases célebres tiene Cristiano Ronaldo?

“Quiero ser recordado como parte del grupo de los mejores jugadores”.

“Quizás me odian porque soy muy bueno”.

“Mi fuerza mental es muy importante para mi”.

“Estoy viviendo un sueño del que nunca me quiero levantar”.