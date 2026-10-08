Cristiano Ronaldo y Messi jugarían juntos: en Argentina confirman que llegó la primera aprobación

La noticia de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podían jugar juntos llamó la atención de todo el mundo, pero sobre todo en Argentina. Pues Carlos Tevez prepara su partido de despedida en la Bombonera y tiene el objetivo de reunir a las dos grandes figuras del futbol mundial por primera vez en un mismo equipo.

Mientras que CR7 le envió un mensaje a Messi por su retiro de la selección de Argentina, ahora surgió la posibilidad de que compartan equipo por primera vez, aunque todavía no está confirmada su presencia. Tevez ya recibió la aprobación de Juan Román Riquelme para utilizar el estadio de Boca Juniors y prepara un evento top.

¿Por qué Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugarían juntos?

Carlos Tevez quiere que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sean parte de su partido homenaje y hasta pretende que compartan delantera en un equipo conformado por estrellas internacionales. El rival sería el plantel de Boca que conquistó la Copa Intercontinental en 2003 bajo las órdenes de Carlos Bianchi.

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El Apache coincidió con Messi durante su etapa en la Selección Argentina y también compartió equipo con Cristiano Ronaldo en Manchester United. Por eso, busca reunirlos en una jornada especial que marcaría la primera ocasión en que ambos jugarían en el mismo equipo.

Carlos Tevez ya tuvo la primera aprobación para juntar a Messi y Cristiano

La primera aprobación importante ya llegó. Tevez recibió el permiso de Riquelme para utilizar la Bombonera una vez que finalicen las competencias de Boca durante 2026. La fecha tentativa para la despedida es el domingo 20 de diciembre.

Los boletos saldrían a la venta durante las próximas semanas. La presencia de Messi y Cristiano todavía debe confirmarse, pero Tevez ya trabaja para concretar una reunión inédita entre dos de los futbolistas más importantes de la historia.

Más detalles del evento que reuniría a Messi y a Cristiano Ronaldo

La organización prepara una jornada con shows musicales y diferentes actividades para los aficionados que asistan a la Bombonera. Entre los invitados aparecen históricos de Boca Juniors como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y el propio Riquelme.

El argentino quiere que Messi y CR7 sean parte de una celebración que también contará con figuras como Patrice Evra, Paul Pogba y Park Ji-Sung, entre muchos otros jugadores que compartieron distintos momentos de su carrera.

