La primera experiencia de Armando León con la Selección Nacional de México no fue como la esperaba, ya que ni siquiera fue convocado por Rafa Márquez. El delantero del NK Osijek no apareció en los partidos contra Jamaica, correspondientes a los cuartos de final de la Concacaf Nations League, y tampoco tuvo participación en la Jornada 14 de la liga croata.

El delantero presumió su primera convocatoria con la Selección Mexicana en sus redes sociales a su regreso a Croacia, donde fue borrado por su equipo, pero no por una decisión técnica, sino porque acumuló cuatro tarjetas amarillas y recibió una suspensión de un encuentro.

Armando León El delantero no vio minutos con su equipo tras la Fecha FIFA. (Instagram: @armando.leonr)

El partido que se perdió León en Croacia

El atacante no estuvo disponible para el compromiso contra Slaven Koprivnica, correspondiente a la fecha 14 de la Primera División de Croacia. La razón fue una sanción por acumulación de tarjetas.

Esta situación impidió que el futbolista aprovechara la reanudación de la actividad en Europa para recuperar ritmo competitivo después de su concentración con el equipo azteca, ya que no vio minutos durante la Fecha FIFA.

Los números que llevaron a Armando a la Selección Mexicana

La convocatoria del canterano del Pachuca para la Fecha FIFA de noviembre fue gracias a sus actuaciones con el NK Osijek. Lo anterior, ya que el futbolista de 26 años había disputado el 92 por ciento de los minutos en la liga croata durante la campaña 2026-27.

En ese periodo, León suma cinco anotaciones y dos asistencias, registros que lo ubican en el cuarto puesto entre los máximos goleadores de la competición. Su rendimiento también destacaba por la continuidad que había conseguido en el campeonato europeo, donde se convirtió en una alternativa ofensiva para su entrenador.

De esta manera, el periodo de inactividad tuvo dos motivos distintos: la falta de oportunidades durante la Fecha FIFA y la suspensión por acumulación de tarjetas en Croacia.