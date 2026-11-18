Armando León, delantero mexicano del NK Osijek del futbol de Croacia, va de regreso al país croata luego de haberse sumado a una concentración en la que fue mandado en los dos partidos a la tribuna, sin chances de debutar con la Selección Mexicana de Rafa Márquez, en el que no habría cumplido con las expectativas.

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Muchas críticas se desataron antes del llamado y al confirmarse que desde Croacia vendría este atacante azteca, considerando que su perfil, cartel y estadísticas no eran suficientes.

Finalmente Rafa Márquez y el cuerpo técnico necesitan observar jugadores, y quizás alguno funcione y otro no, pero deben de buscar y observar los rendimientos.

Armando León pudo haber regresa a Croacia, con sentimientos encontrados por no haber sido considerado, pero por otra parte puede volver motivado por haber tenido la experiencia y quizás sabedor de que tiene que redoblar esfuerzos para poder ganarse otro llamado e intentar debutar.

Es también relevante porque los delanteros como Santi Gimenez, Hormiga González, Berterame y otros más, pueden entender que existe más competencia e internamente los vuelve precisamente más competitivos.

Armando León seleccion mexicana

¿Qué pasó con Armando León que no debutó con México en los partidos contra Jamaica?

Previo al partido de vuelta de México ante Jamaica, Carlos Guerrero preguntó a Rafa Márquez sobre Armando León y una posible inclusión a la cancha, a lo que Márquez recaldó que el entrenamiento (del lunes) serviría para saber quienes jugaría, quienes irían a la tribuna y qué jugadores estarían en la banca.

Con esa respuesta se puede entender que en conjunto con todos los entrenamientos, quedó por debajo de las expetativas que había al observarlo.