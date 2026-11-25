Así como Julián Quiñones se da lujos por su buen nivel, ahora el delantero mexicano podría estar ante una de las oportunidades más importantes de su carrera. Distintos reportes lo vinculan con el Paris Saint-Germain, que buscaría reforzar su ataque durante el mercado de invierno ante las lesiones de dos de sus extremos.

Mientras Quiñones suma logros, su nombre comienza a aparecer en el radar de uno de los clubes más importantes de Europa. Sin embargo, sacarlo del Al-Qadsiah no sería sencillo: el equipo saudí habría establecido una cláusula de rescisión de 200 millones de dólares, aunque su valor de mercado es considerablemente menor.

Julián Quiñones Julián Quiñones celebra su gol (@Alqadsiah)

Julián Quiñones sería pretendido por el Paris Saint-Germain

De acuerdo con distintos reportes, el PSG tendría al mexicano entre sus alternativas. La posible incorporación estaría relacionada con las bajas de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, quienes sufrieron lesiones graves.

Quiñones tiene contrato con Al-Qadsiah hasta 2029, después de renovar su vínculo. Según distintos informes, el club fijó una cláusula de salida de 200 millones de dólares. No obstante, Transfermarkt calcula su valor en 70 millones de euros.

México jugará vs Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf Nations League 2027 Julián Quiñones y Tecatito Corona festejan el gol de México vs Jamaica en los cuartos de final de la Nations League 2027 (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

El equipo saudí lo compró al Club América en junio de 2024 por más de 16 millones de dólares. Por ahora, no existe una oferta confirmada del PSG ni una negociación oficial. Cualquier equipo tendría que sentarse a negociar con Al-Qadsiah.

Las duras lesiones que sufrió el PSG

El conjunto dirigido por Luis Enrique perdió a dos alternativas importantes para las bandas. Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 20 de octubre, durante un partido de Champions League frente al Barcelona. Su recuperación podría demandar alrededor de 6 meses.

Rotura del ligamento cruzado, la común lesión en futbolistas como Khvicha Kvaratskhelia del PSG: Qué la causa y sus síntomas Kvaratskhelia tendrá que estar fuera de las canchas por unos meses debido a la gravedad de la lesión. (Reuters)

Doué padeció una lesión similar el 21 de noviembre. en el encuentro de Ligue 1 contra Niza. Todavía no se estableció un plazo concreto para su regreso, por lo que el PSG analiza opciones para afrontar lo que resta de la temporada 2026-2027.

Desire Doue (@PSG_espanol)

Julián Quiñones tiene espectaculares estadísticas en este 2026

La “Pantera” alcanzó los 43 goles en el año calendario 2026 tras marcar dos veces en la victoria 5-1 de Al-Qadsiah frente a Shabab Al-Ahli, el martes 24 de noviembre, por la Champions League Élite de Asia. Con esa cifra igualó la marca de goles en un año natural que Hugo Sánchez había conseguido en 1989.

Además, Quiñones también tuvo participación importante con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de noviembre. Fue titular en los dos partidos contra Jamaica: marcó de penalti en la derrota 3-2 de la ida y asistió a Tecatito Corona en el gol de la victoria de la vuelta.