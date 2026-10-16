IMPACTANTE: Julián Quiñones tiene un nuevo carro que vale más de 4 millones

Así como hace algunos días Julián Quiñones rompió la mala racha después del Mundial 2026, el delantero mexicano volvió a llamar la atención fuera de las canchas al presumir una adquisición de lujo. El atacante del Al-Qadsiah compartió fotografías de su nuevo automóvil deportivo, un Chevrolet Corvette Z06 Convertible 2026 que destaca por su diseño y prestaciones.

Mientras que "La Pantera" Quiñones marcó un golazo a lo Panenka en la Liga Saudí, el futbolista también disfruta de los frutos de su carrera en el extranjero. Su nuevo vehículo tiene un precio reportado de aproximadamente 236 mil dólares, equivalentes a unos 4.3 millones de pesos mexicanos.

Quiñones revela si tiene posibilidades de jugar en Europa|Crédito: @Alqadsiah / X

¿Qué carro tiene Julián Quiñones y cuánto cuesta?

El delantero adquirió un Chevrolet Corvette Z06 Convertible 2026, un deportivo descapotable de color blanco con detalles en rojo. De acuerdo con los reportes sobre su compra, el automóvil está valuado en alrededor de 236 mil dólares, cifra que supera los 4 millones de pesos mexicanos.

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Quiñones publicó varias fotografías a bordo del vehículo y acompañó las imágenes con un mensaje motivacional: “Y recuerda que la vida te hace perder, para ver si de verdad quieres ganar”.

|Foto: IG @julianquinones33

Detalles técnicos del nuevo vehículo de Julián Quiñones

El Corvette Z06 Convertible combina un motor de altas revoluciones con prestaciones propias de un superdeportivo. Estas son algunas de sus principales características:

Motor: V8 atmosférico de 5.5 litros.

V8 atmosférico de 5.5 litros. Potencia: 670 caballos de fuerza.

670 caballos de fuerza. Torque: 623 Nm.

623 Nm. Transmisión: automática de doble embrague y ocho velocidades.

automática de doble embrague y ocho velocidades. Tracción: trasera.

trasera. Aceleración: de 0 a 100 km/h en aproximadamente 2.6 segundos.

de 0 a 100 km/h en aproximadamente 2.6 segundos. Velocidad máxima: alrededor de 314 km/h.

¿Cuál es el sueldo de Julián Quiñones en Arabia Saudita?

Julián Quiñones percibe un salario estimado de 4.5 millones de dólares anuales con el Al-Qadsiah FC, de acuerdo con las cifras difundidas sobre su contrato. Esa cantidad equivale a unos 375 mil dólares mensuales, aunque los montos pueden variar según bonos y otros conceptos contractuales.

El atacante tiene vínculo con el club saudí hasta el 30 de junio de 2028. Sus ingresos le permiten acceder a automóviles de alta gama, mientras continúa su carrera en una liga que ha atraído a figuras internacionales con contratos millonarios.

