Mientras que Chivas de Guadalajara se quedó con el liderato de la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX tras la Jornada 17 del Apertura 2026, Gabriel Milito pidió mesura de cara a la Liguilla. El entrenador reconoció el esfuerzo de sus futbolistas, pero recordó que terminar en primer lugar no garantiza el campeonato. “Empezamos todos de cero”, dijo.

Así como Joel Huiqui habló por Cruz Azul, Chivas deberá prepararse para afrontar una nueva etapa del torneo. Su primer rival será Pachuca, al que no pudo vencer durante la fase regular y ahora enfrentará en los cuartos de final.

Gabriel Milito ya no lo contempla en Chivas, pero el equipo que lo iba a comprar no piensa pagar tanto por él (Foto: Captura de pantalla.)

Gabriel Milito no quiere que sus jugadores se confíen por haber quedado líderes

Después de vencer 1-0 a Cruz Azul y alcanzar los 33 puntos, Milito destacó el trabajo de sus dirigidos, aunque dejó claro que la clasificación comienza desde cero para los ocho equipos que avanzaron.

“Todos estos datos que ven señalados son importantes, pero nada definitivo. Ahora comienza un nuevo campeonato, empezamos todos de cero. Considero que los ocho equipos que hemos clasificado vamos a tener las mismas opciones para lograr el gran objetivo”, expresó en conferencia de prensa.

Gabriel Milito en Chivas (Foto: X / Chivas)

El argentino, además, destacó que Chivas terminó como la mejor defensa del torneo, con apenas 15 goles recibidos, un aspecto que considera fundamental para aspirar al título.

Milito y la importancia de haber vencido a Cruz Azul

El triunfo ante La Máquina tuvo un significado especial para el entrenador, pues fue su primera victoria frente al conjunto celeste desde que llegó al Guadalajara. Pues Milito reconoció la calidad del rival.

“Llevamos más tiempo juntos, más tiempo de trabajo. Hoy fue la primera victoria frente a Cruz Azul, un muy buen equipo. No es casualidad que haya sido el último campeón de manera merecida”, comentó.

La fuerte decisión de Gabriel Milito en Chivas en plena fecha FIFA

Bajas y detalles del juego de Liguilla entre Chivas y Pachuca

Uno de los temas que deberá seguir de cerca el cuerpo técnico es la recuperación de Luis Romo, quien presentó una sobrecarga muscular y no fue arriesgado ante Cruz Azul. Milito confía en que pueda recuperarse durante los próximos días. Sobre José Castillo, descartó una lesión grave y señaló que su salida respondió al cansancio acumulado.

El rival rojiblanco será Pachuca, equipo que cuenta con el goleador del campeonato (Salomón Rondón) y al que Chivas no consiguió derrotar. “Para tener aspiraciones hay que intentar tener solidez y efectividad. Ese sería el marco ideal”, concluyó Milito.