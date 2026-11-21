Armando ‘Hormiga’ González sigue buscando un lugar en el once inicial de Olympiacos bajo las órdenes del entrenador Imanol Alguacil. A pesar de haber respondido con goles, el delantero mexicano aún no logra ganarse la confianza de su cuerpo técnico, pero la directiva estaría satisfecho con el rendimiento que demostró dentro del campo de juego hasta ahora.

Tanto es así que buscarían rodear a la Hormiga con dos ex compañeros suyos en Chivas. Según reportes que llegan desde Grecia, la directiva del Olympiacos está siguiendo al dúo rojiblanco de Santiago Sandoval y Bryan González. La intención del equipo del Pireo sería hacer un intento por ellos en el mercado de invierno, el cual abrirá el 1 de enero de 2027.

¿Cuál es el valor de mercado de Santiago Sandoval y Bryan González en Chivas?

De acuerdo con Transfermarkt, Santiago Sandoval tiene un valor de mercado de 6.5 millones de euros, mientras que Bryan González está tasado en 7.5 millones de euros. Entre ambos suman 14 millones de euros en valor de mercado, una referencia de cara a una eventual negociación con Chivas.

Sandoval pasó de valer 3.5 a 6.5 millones de euros en la última actualización de la plataforma y tiene contrato con el Guadalajara hasta 2029. El canterano es quien aparece con más fuerza en el radar de Olympiacos, mientras que el supuesto interés por Bryan González trascendió en un reporte del periodista Kery Ruiz.

Santiago Sandoval y Bryan González Sandoval y 'Cotorro' González están en la órbita de Olympiacos (Azteca Deportes)

Los números de Armando González desde su llegada a Olympiacos

Desde que llegó a Grecia en agosto, la Hormiga González suma seis goles y dos asistencias en 13 partidos oficiales con Olympiacos. El ex delantero de Chivas ya marcó en las tres competencias que disputa el equipo de Imanol Alguacil, con tres tantos en la Copa de Grecia, dos en la UEFA Europa League y uno en la Superliga.

Su primer gol en la liga griega llegó el 8 de noviembre ante el PAOK. La Hormiga entró de cambio al minuto 56 y apenas dos minutos después puso en ventaja al Olympiacos, que terminó empatando 1-1. En lo que va de la temporada, el mexicano promedia un gol o una asistencia cada 72 minutos con el conjunto del Pireo, pese a que todavía busca ganarse un lugar fijo en el once inicial.