El árbitro sirio Hanna Hattab solamente dirigió 45 minutos del partido entre Al Jazira y Gol Gohar en la AFC Champions League Two. El conjunto iraní denunció que el colegiado había consumido alcohol y amenazó con no disputar el segundo tiempo. Hattab fue sustituido durante el descanso del encuentro, celebrado este miércoles 25 de noviembre en Abu Dabi.

La denuncia salió a la luz durante una entrevista del representante del Gol Gohar con Varzesh3, portal deportivo iraní. El directivo explicó que habían trasladado su inconformidad a la Confederación Asiática de Futbol (AFC) y que sus jugadores no regresarían a la cancha mientras Hattab siguiera como árbitro central.

Alkollü Olduğu İddia Edilen Hakem Hanna Hattab Maçın Ortasında Görevden Alındı! pic.twitter.com/wBerBMOjS0 — Haber Kenti (@HaberKenti) November 25, 2026

¿Qué hizo el árbitro acusado de dirigir borracho en la Champions de Asia?

La polémica comenzó al minuto 32, cuando Hattab señaló una falta sobre Ali Asghar Ashouri, jugador del Gol Gohar, y mostró la tarjeta amarilla a Ersin Destanoğlu, portero del Al Jazira.

El encuentro permaneció detenido durante aproximadamente cuatro minutos. Hattab consultó al cuarto árbitro y, según la versión difundida por el periodista Erfan Hoseiny, rectificó la amonestación. Sin embargo, la tarjeta aparece en algunos registros estadísticos del partido.

Cuando terminó el primer tiempo, las cámaras de televisión mostraron a Mehdi Rahmati, entrenador del Gol Gohar, dando indicaciones a integrantes de su banquillo para que buscaran una explicación del árbitro sobre aquella decisión.

¿Por qué sustituyeron a Hanna Hattab al medio tiempo?

La discusión continuó durante el descanso. El equipo iraní condicionó su regreso al terreno de juego a la sustitución del colegiado sirio. Finalmente, el cuarto árbitro dirigió los 45 minutos restantes.

El Gol Gohar aceptó disputar la segunda mitad después del cambio. El partido pudo concluir normalmente pese a la amenaza del conjunto visitante de no continuar jugando.

El incidente ocurrió durante la quinta jornada de la fase de grupos de la AFC Champions League Two, competición de clubes asiáticos que se disputa por debajo de la AFC Champions League Elite. No corresponde a la Champions League europea.

Aunque el Gol Gohar atribuyó el comportamiento de Hattab al consumo de alcohol, la denuncia no equivale a una prueba de intoxicación. En los reportes consultados tampoco figura el resultado de una prueba de alcoholemia ni una resolución disciplinaria contra el árbitro sirio.