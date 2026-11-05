¿Juega Mateo Chávez en AZ Alkmaar vs. Juventus? Partido de hoy jueves 5 de noviembre por la UEFA Europa League

Así como Santiago Giménez tuvo una asistencia en Porto, este jueves es el turno internacional de Mateo Chávez. Pues el mexicano afronta un nuevo compromiso europeo con el AZ Alkmaar, que recibe a la Juventus por la cuarta jornada de la UEFA Europa League. Sin embargo, el defensor no estaría entre los titulares del conjunto neerlandés.

Mientras el futbol internacional está de luto por el funeral de Jesús de Miguel Alameda, la UEFA Europa League sigue su curso con un duelo importante para las aspiraciones de ambos equipos. El encuentro se disputa en el AFAS Stadion y contaría con Chávez entre los suplentes, con el dorsal 5.

AZ Alkmaar vs Groningen Mateo Chávez, ¿por la titularidad en el AZ Alkmaar vs Groningen? (Instagram: Mateo Chávez)

Mateo Chávez sería suplente en AZ Alkmaar vs. Juventus

El futbolista mexicano no formaría parte del once inicial elegido por el AZ Alkmaar para enfrentar a la Juventus. Chávez comenzaría el partido desde el banquillo, por lo que habrá que esperar para saber si tendrá minutos durante el compromiso.

La alineación titular del equipo neerlandés estaría integrada por Jari De Busser; Seiya Maikuma, Mees de Wit, Peer Koopmeiners, Lewis Schouten, Wesley Hoedt; Weslley Patati, Dave Kwakman, Bendegúz Kovács, Valdemar Byskov y Ayoub Oufkir.

cambuur-vs-az-alkmaar-hora-vivo-mateo-chavez-eredivisie.jpg (Instagram: Mateo Chávez)

AZ Alkmaar vs. Juventus: ¿Cómo ver el partido de Mateo Chávez en Europa League en México?

El encuentro de la cuarta jornada de la UEFA Europa League se juega este jueves 5 de noviembre en el AFAS Stadion. El inicio está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de ESPN y el Plan Premium de Disney+.

¿Cómo llegan AZ Alkmaar y Juventus al partido de este jueves 5 de noviembre?

El AZ Alkmaar llega con 6 puntos después de 3 jornadas, producto de 2 victorias y 1 derrota. El conjunto neerlandés venció al Ararat-Armenia y al Hapoel, pero perdió frente al Sunderland. Con seis 6 a favor y 2 en contra, ocupa el décimo puesto de la clasificación.

az-alkmaar-vs-twente-hora-vivo-mateo-chavez-eredivisie.jpg (Instagram: Mateo Chávez)

La Juventus, dirigida por Luciano Spalletti, marcha 7ª en la Europa League con 7 puntos. Se mantiene invicta tras vencer al Celta de Vigo y al NEC, además de empatar frente al Rennes. En esos 3 encuentros anotó 9 goles y recibió 3.