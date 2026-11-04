¿Juega Santiago Gimenez en Porto vs. Napoli en el partido de Champions League?

Mientras muchos se preguntan por qué no juega Álvaro Fidalgo en Borussia Dortmund vs. Real Betis, otro mexicano tendrá actividad en la UEFA Champions League. Santiago Gimenez afrontará con el Porto el compromiso ante Napoli, aunque todo indica que sería suplente en los Dragones.

Así como se habla sobre si Santi Gimenez entrará o no en la convocatoria de la Selección Nacional de México, el delantero busca sumar minutos y protagonismo en Portugal. Pues Samu Aghehowa y André Silva suelen estar mejor considerados para ocupar la posición de centrodelantero, por lo que el mexicano comenzaría el encuentro desde el banquillo.

Santiago Gimenez sería suplente en Porto vs. Napoli

El atacante mexicano no partiría como titular en el duelo de la cuarta jornada de la Champions League. De acuerdo con la consideración habitual del cuerpo técnico, Samu Aghehowa y André Silva tienen ventaja en la disputa por el puesto.

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El Porto necesita conseguir sus primeros puntos en el certamen después de perder sus tres compromisos iniciales. Napoli, por su parte, llega tras conseguir su primera victoria, un 4-3 frente al Bodø/Glimt.

|@FCPorto

Detalles del partido entre Porto y Napoli por la UEFA Champions League

El encuentro se disputará este miércoles 4 de noviembre de 2026 en el Estadio do Dragão, donde el conjunto portugués buscará recuperarse en la competición europea. Detalles de Porto vs. Napoli:

Fecha: miércoles 4 de noviembre de 2026.

Hora: 14:00 hs (tiempo del Centro de México)

Lugar: Estadio do Dragao (Porto)

Competencia: cuarta jornada de la UEFA Champions League.

El Porto llega después de perder ante Manchester City (0-2), Real Betis (3-2) y PSV (0-1). El equipo italiano, en cambio, comenzó con derrotas frente a Arsenal y Villarreal, pero consiguió sus primeros tres puntos al vencer al Bodø/Glimt.

Crédito: Mexsport

Los números de Santiago Gimenez desde su llegada al Porto

Desde su incorporación al equipo portugués, Santiago Gimenez disputó 6 partidos, aunque solamente fue titular en 1. En ese recorrido consiguió marcar 2 goles.

Su participación en la Champions League ha sido todavía más limitada: acumula 25 minutos repartidos en 2 encuentros y no registra anotaciones. Frente al Napoli tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos, aunque todo apunta a que deberá esperar su oportunidad desde el banquillo.

