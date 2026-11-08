Landon Donovan, exjugador, sobre su paso por León: “Todo estaba sucio, era asqueroso. Los baños no funcionaban”

Landon Donovan recordó su etapa como jugador de Club León, equipo donde jugó durante el año 2018. Sin embargo, el exfutbolista estadounidense no habló sobre táctica o estilos de juego, sino que se refirió a las condiciones en las que encontró las instalaciones del conjunto esmeralda, describiendo a sus vestidores y servicios de manera muy crítica.

Si bien es cierto que Donovan reconoció que la situación ha cambiado desde aquel entonces, ya que León construyó nuevas instalaciones de entrenamiento, recordó que durante su etapa en Guanajuato la institución contaba con importantes carencias. El estadounidense hizo hincapié en las regaderas y los sanitarios.

Donovan recuerda las pésimas condiciones del vestidor de León

“Cuando fui a jugar a León, en México, las cosas han cambiado ahora porque construyeron nuevas instalaciones de entrenamiento. No puedo ni siquiera describirte lo malas que eran aquellas instalaciones. Teníamos una especie de llave de agua que salía de la pared y de ahí caía directamente el agua; esa era nuestra ducha. Todo estaba sucio, era asqueroso. Los baños no funcionaban”, expresó en el podcast Unfiltered Soccer.

Estadio León La temperatura en León para el duelo contra Chivas (Foto: Club León)

Pero eso no es todo, sino que Donovan utilizó el ejemplo de León para justificar por qué muchos jugadores no piensan en jugar en Sudamérica o planean salir de allí lo más pronto posible. Según su visión, las instalaciones en algunos clubes de dicho continente aún dejan mucho qué desear.

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“No estoy diciendo que todos los clubes de Sudamérica son así, pero la gran mayoría lo son, a veces no te pagan, los campos son malos, no es un lugar al que los futbolistas quieran ir a jugar, es un lugar del que intentan salir”, sentenció el jugador con pasado en la Selección de Estados Unidos.

Los números de Donovan en León

Landon Donovan salió del retiro para reforzar a León en el Clausura 2018, aunque su participación con el conjunto esmeralda fue limitada. En la Liga BBVA MX, disputó seis partidos, solamente uno como titular, y acumuló 115 minutos, sin registrar goles ni asistencias. Su única aparición desde el inicio fue ante Tigres.

Además, el estadounidense participó en dos encuentros de Copa MX, por lo que su balance fue de ocho partidos oficiales y ninguna anotación con La Fiera. Finalmente, en junio de aquel año, el club y el futbolista acordaron terminar su relación, cerrando una etapa que duró apenas un semestre en el futbol mexicano.