Paulo Victor Gomes pasó de formar parte del cuerpo técnico del América que conquistó un tricampeonato de la Liga BBVA MX a dirigir una de las categorías juveniles de Brasil. Su nueva etapa al frente de la Selección Sub-20 ya dejó un resultado destacado: el triunfo por 9-0 ante Perú.

De América a dirigir a Brasil

El brasileño trabajó durante tres años en el club de Coapa como auxiliar de André Jardine, quien le rompió el corazón a los aficionados azulcremas. Su llegada ocurrió en 2023, después de su paso por las categorías juveniles del Palmeiras, y formó parte del grupo de trabajo que consiguió los campeonatos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Paulo Victor El entrenador fue auxiliar de Jardine, con el que conquistó un tricampeonato. Ahora dirige a Brasil.

En marzo de 2026, la Confederación Brasileña de Futbol confirmó su incorporación para dirigir las selecciones Sub-20 y Sub-23. El proyecto contempla la preparación de los representativos juveniles para las competencias internacionales de sus respectivas categorías y el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La despedida del brasileño llegó en mayo de ese mismo año, cuando el club confirmó el final de su relación laboral. A través de sus redes sociales, el integrante del antiguo cuerpo técnico agradeció los tres años de trabajo, los títulos obtenidos y la oportunidad que recibió de Jardine para formar parte de aquella etapa.

La única derrota del ex del América

Desde que dejó el Club América, Victor Gomes ha conseguido resultados destacados al frente de la Selección Brasileña Sub-20. En 11 partidos disputados, suma 10 victorias y una derrota. Su único tropiezo fue ante Chile por un marcador de 2-0.

Entre sus triunfos sobresalen el 4-0 contra México, el 4-1 frente a Dinamarca y el 2-0 ante Estados Unidos. Además, cerró el año con dos victorias contra Perú: 2-0 y 9-0. En total, su equipo registró 32 goles a favor y cinco en contra.