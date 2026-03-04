OFICIAL: Figura del América es confirmado como nuevo DT de Selección de Brasil

Este miércoles 4 de marzo del 2026, la Selección Nacional de Brasil informó en sus redes socailes a su nuevo entrenador de la Selección Sub-20 y de la Selección Preolímpica. La noticia sorprendió a los aficionados del América que van a perder a una pieza clave de su cuerpo técnico.

Brasil confirmó a Paulo Victor como su nuevo entrenador de la Selección Sub-20 y de la Selección Preolímpica. Dejará al América y a André Jardine al finalizar el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

"El entrenador Paulo Victor es el nuevo entrenador de la Selección Brasileña Masculina Sub-20 y de la Selección Preolímpica Brasileña. Tras haber dirigido previamente a las selecciones brasileñas Sub-15 y Sub-17, el jugador de 38 años regresa a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para liderar a Brasil en los próximos ciclos del Campeonato Sudamericano, el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos".

Branco, coordinador de las categorías inferiores masculinas brasileñas, informó que Paulo Victor es un buen entrenador, con experiencia y que ya conoce lo que es representar a la Selección Brasileña.

"Paulo Victor siempre ha sido un excelente entrenador dondequiera que ha estado, con una gran capacidad para desarrollar atletas prometedores y construir un equipo campeón con un fútbol ofensivo y ganador. Llega con la experiencia de alguien que ya conoce la responsabilidad y el orgullo de representar a la Selección Brasileña".

Los logrós de Paulo Victor

Paulo regresará a Brasil luego de ser parte del cuerpo técnico del equipo que logró conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección de Brasil Sub-23. Con gran experiencia luego de estar acompañando a André Jardine.

Los logros que ha logrado conseguir son:



Medalla de Oro Olímpica : Fundamental en la conquista del oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección de Brasil Sub-23 .

: Fundamental en la conquista del oro en los con la selección de . Tricampeonato de Liga BBVA MX : Pieza clave en el América ( Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024 ).

: Pieza clave en el ( ). Campeones Cup 2024: Título internacional obtenido con el Club América.

"Conocido como PV, trabaja en el fútbol mexicano desde 2023, donde es entrenador asistente de André Jardine en el Club América. Juntos, ganaron el Campeonato Mexicano en tres ocasiones (Torneos Apertura y Clausura 2023/24, Apertura 2024/25) y la Copa Campeones en 2024. Paulo Victor dirigirá a la Selección Brasileña Sub-20 durante el parón internacional de la FIFA de marzo, pero permanecerá en el club mexicano hasta el final de la temporada 25/26 en mayo".