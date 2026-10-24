La imagen de André Jardine que podría romperle el corazón a más de un aficionado del Club América

André Jardine protagonizó una escena que llamó la atención de los seguidores del América, quien perdió a Raphael Veiga. El brasileño besó el escudo del Shabab Al-Ahli después de que su equipo eliminara al Al Ain en los octavos de final de la Copa del Presidente de Emiratos Árabes Unidos, imagen que le rompió el corazón a más de un aficionado azulcrema.

El entrenador compartió fotografías de la celebración en sus redes sociales, mientras que un exjugador de Cruz Azul cerró su Instagram tras no aguantar las críticas. En las imágenes, Jardine aparece con el emblema del conjunto de Dubái tras conseguir un resultado importante.

El brasileño besó el escudo del Shabab Al-Ahli después de que su equipo eliminara al Al Ain.|@oficialandrejardine

El origen del beso de Jardine

La fotografía apareció después de un partido dramático ante el Al Ain, que terminó con un marcador de 3-2 a favor del Shabab Al-Ahli tras el tiempo extra. El equipo de Jardine consiguió el pase a los cuartos de final de la Copa del Presidente, luego de un encuentro en el que llegó a tener dos goles de ventaja.

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El entrenador brasileño publicó imágenes de la victoria y una de ellas lo muestra besando el emblema de la institución emiratí. La publicación provocó respuestas de seguidores del América: algunos expresaron sorpresa y nostalgia por el gesto, mientras otros recurrieron a bromas sobre el cariño que ahora demuestra por su actual equipo.

¿Cómo le va a Jardine en su nuevo club?

El Shabab Al-Ahli presentó a Jardine como su director técnico el 17 de junio de 2026, apenas dos semanas después de que se confirmara su salida del América. El club de Dubái apostó por el brasileño para dirigir la temporada 2026-2027 y competir en los torneos locales y continentales.

En la liga de Emiratos Árabes Unidos, el equipo suma 13 puntos tras seis jornadas, con cuatro victorias, un empate y una derrota. Con estos resultados, el equipo de André se ubica en el segundo lugar, a una unidad del líder Al Jazira.