Gianni Infantino ya sabe quiénes quieren disputarle la presidencia de la FIFA. Este jueves 19 de noviembre, el organismo dio a conocer que recibió tres candidaturas para las elecciones de 2027. Además del actual presidente, se postularon el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima, dos dirigentes con experiencia al frente de las federaciones de sus respectivos países.

La novedad está en que Infantino se presentó como candidato único en 2019 y 2023, cuando fue reelegido por aclamación. Si los tres expedientes superan la revisión de la comisión electoral, será la primera vez que el dirigente tenga rivales en una votación desde que llegó a la presidencia en 2016.

¿Quién es Philippe Diallo, el dirigente francés que desafía a Infantino?

Philippe Diallo Philippe Diallo es uno de los candidatos a presidente de la FIFA (Reuters )

Philippe Diallo está al frente de la Federación Francesa de Futbol desde junio de 2023 y fue reelegido en diciembre de 2024 para el periodo 2024-2028. Antes de asumir ese cargo, pasó casi tres décadas al frente de la organización que representa a los clubes profesionales de Francia y trabajó en los órganos de resolución de disputas de la FIFA.

El francés también forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA desde 2023. El pasado 16 de noviembre, las federaciones europeas representadas en ese comité y en el Consejo de la FIFA anunciaron su respaldo unánime a la candidatura de Diallo.

¿Quién es Kohzo Tashima, el candidato de Japón a la presidencia de la FIFA?

Kohzo Tashima Kohzo Tashima es uno de los candidatos a presidente de la FIFA (Reuters )

Kohzo Tashima presidió la Federación Japonesa de Futbol entre 2016 y 2024 y actualmente es su presidente honorario. Antes de ocupar cargos directivos, jugó para la selección de Japón y fue entrenador de categorías juveniles. Además, forma parte del órgano de gobierno de la FIFA desde 2015.

La federación japonesa presentó su candidatura el 17 de noviembre. Entre las prioridades que planteó Tashima están fortalecer la gobernanza de la FIFA y dar mayor transparencia a su gestión.

¿Cuándo son las elecciones para la presidencia de la FIFA?

La votación se llevará a cabo el jueves 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el 77.º Congreso de la FIFA. Antes de esa fecha, la comisión electoral revisará las tres postulaciones. El organismo comunicará a sus federaciones miembro qué candidaturas fueron admitidas a más tardar el 18 de febrero de 2027.