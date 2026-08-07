Cuáles son los países que apoyan la continuidad de Infantino en la FIFA (Argentina incluida)

La polémica por el intento de privatizar parte de los derechos comerciales del Mundial generó críticas a la FIFA. Sin embargo, varias asociaciones y confederaciones aprovecharon el debate para expresar públicamente su respaldo a Gianni Infantino de cara al próximo proceso electoral del organismo.

Después de que la FIFA retiró la iniciativa y el propio Infantino pidió disculpas a sus 211 asociaciones miembro, distintas federaciones destacaron su liderazgo y defendieron la continuidad de su gestión. Entre ellas aparecen Argentina, México, Paraguay, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la Confederación Africana de Futbol.

La AFA (Argentina) ratificó su respaldo a Gianni Infantino

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) publicó una carta oficial en la que respaldó la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA durante la última década. El organismo encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia destacó el crecimiento del futbol y el modelo de gobernanza impulsado por el presidente suizo.

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La AFA valoró que la FIFA escuchara a las federaciones en el proyecto de privatización y retirara la propuesta. Tapia también afirmó que el camino correcto es mantener el liderazgo de Infantino para seguir fortaleciendo el desarrollo del futbol y fomentar una relación más cercana entre la FIFA, las asociaciones miembro y las confederaciones.

Comunicado FMF pic.twitter.com/OBOpAWDYXL — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 6, 2026

La FMF (México) también se alineó con la continuidad

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) forma parte del grupo de asociaciones que respaldaron públicamente a Infantino. Aunque en la Concacaf existieron cuestionamientos al proyecto de privatización, México terminó apoyando el llamado a la unidad dentro del organismo y manifestó su respaldo a la conducción actual de la FIFA.

Paraguay, África y otros países también expresaron su apoyo a Gianni Infantino

La Asociación Paraguaya de Futbol también manifestó su respaldo a Gianni Infantino de cara al próximo proceso electoral. Por su parte, la Confederación Africana de Futbol (CAF) ratificó su apoyo al presidente de la FIFA.

#Institucional Respaldo a la gestión realizada los últimos 10 años por Gianni Infantino en la FIFA



📘https://t.co/LlgxadxJ5q pic.twitter.com/REqxzApp97 — AFA (@afa) August 6, 2026

En Asia también hubo señales de respaldo. Federaciones como las de Qatar y Emiratos Árabes Unidos se alinearon con la postura de mantener la estabilidad institucional tras el retiro del proyecto.

La atención ahora se concentra en las elecciones presidenciales de la FIFA, donde varios países ya comenzaron a mostrar públicamente su apoyo para que Gianni Infantino continúe al frente del máximo organismo del futbol mundial.

