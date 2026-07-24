Carta de FIFA: las palabras que Gianni Infantino le envió a Argentina tras el Mundial 2026

La Selección de Argentina no pudo conquistar nuevamente la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero su actuación recibió el reconocimiento de Gianni Infantino. El presidente de la FIFA envió una carta a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente del futbol argentino, después de la definición disputada en Nueva Jersey.

El documento fue publicado por la Asociación del Futbol Argentino y estuvo dirigido a toda la delegación. Infantino destacó el trabajo de los jugadores, Lionel Scaloni, el cuerpo técnico y los aficionados que acompañaron al equipo durante la competencia.

¿Qué decía la carta de Gianni Infantino a Argentina?

La carta fue fechada el 20 de julio de 2026, un día después de la final del Mundial. En el inicio, Infantino recordó que Argentina había conquistado la medalla de plata después de enfrentarse contra España en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey.

El presidente de la FIFA felicitó a Tapia por este “nuevo resultado importante para el futbol argentino”. Aunque la ‘Albiceleste’ no pudo defender el título conseguido en Qatar 2022, alcanzó su segunda final mundialista consecutiva bajo la dirección de Scaloni.

Infantino también consideró que la “magnífica actuación de la Albiceleste” ayudó a convertir el torneo en un acontecimiento seguido por millones de aficionados alrededor del mundo.

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La carta completa de FIFA hacia Argentina

Estimado Sr. Presidente:

Ayer, el domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York Nueva Jersey, Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra España. Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de las grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados. La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo.

Le ruego transmita mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición.

Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino.

Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto.

Con toda mi amistad,

Gianni Infantino.