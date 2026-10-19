Mal momento para la Hormiga González: un VIDEO demuestra que le cuesta adaptarse al grupo en Olympiacos

Pocos esperaban el mal momento que atraviesa Armando ‘Hormiga’ González en Europa. El delantero dejó Chivas para tener su primera experiencia en Europa y su rendimiento sorprendió a más de uno en sus primeros partidos. Actualmente, se mantiene como el máximo goleador de Olympiacos en la temporada con 4 anotaciones, pero el cambio de entrenador le afectó considerablemente.

La llegada de Imanol Alguacil a los banquillos del conjunto griego privaron al delantero mexicano de mantenerse como titular en el equipo. La Hormiga González pasó a ser suplente, pero incluso es considerado como tercera opción por el estratega español. Ahora, un reciente video difundido en redes sociales muestran que el exChivas tendría dificultades para adaptarse al vestidor.

El video viral de Hormiga González en Olympiacos

En redes sociales, distintos medios comenzaron a difundir imágenes de los festejos de Olympiacos tras un encuentro. Los futbolistas del conjunto de El Pireo se encontraban saludando a los aficionados que estaban establecidos en las gradas. Mediante saltos y cánticos alentaban a los fanáticos que viajaron para apoyar al equipo.

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Sin embargo, la situación de Hormiga González generó ruido entre los fans del futbolista. Resulta que el mexicano intentó aumentar los ánimos con distintos compañeros, pero estos no hicieron más que ignorarlo. La situación llamó la atención y varios aficionados comenzaron a sospechar de que el exChivas tendría dificultades para adaptarse al grupo.

Hormiga González durante los festejos de Olympiacos... https://t.co/LF4DomLv7J — Rodrigo Acuña (@rodrigoacuna_) October 19, 2026

Los números de Hormiga González desde que llegó a Olympiacos

Desde su llegada al futbol griego, Armando González acumula cuatro goles en nueve partidos oficiales con Olympiacos. Tres de sus anotaciones fueron en la Copa de Grecia, mientras que la restante llegó en la Europa League. Sin embargo, todavía tiene pendiente estrenarse como goleador en la liga local.

En la Superliga de Grecia, la Hormiga registra cinco encuentros disputados y solamente uno como titular. Su participación más reciente fue en el triunfo por 2-0 frente a Panetolikos, donde recibió apenas 10 minutos. Previamente, había permanecido en la banca durante la victoria ante Panathinaikos y jugado 23 minutos contra Marsella en la Europa League. Un panorama que refleja las pocas oportunidades que está teniendo el mexicano para aumentar su cuota goleadora.