Inglaterra vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 26 de septiembre, partido de la UEFA Nations League; marcador online

La Selección de España estrena su corona de campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este sábado 26 de septiembre cuando se enfrente a su similar de Inglaterra en la cancha del mítico Estadio de Wembley en donde los ingleses buscarán imponer condiciones en este encuentro por la Jornada 1 de la Liga A de la UEFA Nations League.

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