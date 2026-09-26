Inglaterra vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 26 de septiembre, partido de la UEFA Nations League; marcador online
España disputa su primer partido como campeona del Mundial 2026 y lo hará ante Inglaterra en el mítico estadio de Wembley
La Selección de España estrena su corona de campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este sábado 26 de septiembre cuando se enfrente a su similar de Inglaterra en la cancha del mítico Estadio de Wembley en donde los ingleses buscarán imponer condiciones en este encuentro por la Jornada 1 de la Liga A de la UEFA Nations League.
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