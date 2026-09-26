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Inglaterra vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 26 de septiembre, partido de la UEFA Nations League; marcador online

España disputa su primer partido como campeona del Mundial 2026 y lo hará ante Inglaterra en el mítico estadio de Wembley

Inglaterra vs España
Inglaterra vs España

Escrito por: Francisco Fernández

La Selección de España estrena su corona de campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este sábado 26 de septiembre cuando se enfrente a su similar de Inglaterra en la cancha del mítico Estadio de Wembley en donde los ingleses buscarán imponer condiciones en este encuentro por la Jornada 1 de la Liga A de la UEFA Nations League.

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