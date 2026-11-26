Olympiacos recibirá al AC Milan este jueves 26 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis por la Jornada 5 de la UEFA Europa League 2026-2027. El equipo de Imanol Alguacil buscará mantener su invicto en la competición europea y podría contar con Armando ‘Hormiga’ González desde el inicio.

El ex delantero de Chivas viene de marcar su segundo gol en el campeonato griego durante la goleada por 6-2 frente al Iraklis. El mexicano ingresó de cambio al minuto 82 y necesitó apenas unos segundos para mandar el balón al fondo de las redes.

¿Juega la Hormiga González hoy ante AC Milan en la Europa League?

Armando ‘Hormiga’ González se perfila para ser titular en el encuentro entre Olympiacos y AC Milan. Distintos medios de comunicación colocan al delantero mexicano en el once inicial de Imanol Alguacil, aunque habrá que esperar por la confirmación de la alineación oficial.

Cabe recordar que el atacante de 23 años fue titular en el último compromiso del conjunto griego en la UEFA Europa League, donde disputó 59 minutos en el empate sin goles frente al Rennes. Además, la ausencia por lesión de Ayoub El Kaabi podría favorecer su presencia desde el inicio ante los italianos.

Chivas y el problema con Armando González ¿Cómo evitar Chivas cometer el mismo error que tuvo con la Hormiga González? (Instagram: Hormiga González)

Los números de la Hormiga González con Olympiacos

Desde su llegada al futbol griego, Armando González ha disputado 12 partidos entre la Superliga de Grecia y la UEFA Europa League. El delantero mexicano registra 431 minutos de juego y tres anotaciones, una de ellas en la competición continental frente al Jagiellonia de Polonia.

¿A qué hora juega Olympiacos vs AC Milan por Europa League?

El encuentro entre Olympiacos y AC Milan se disputará este jueves 26 de noviembre a las 11:45 horas (tiempo del centro de México). Los aficionados podrán seguir EN VIVO las incidencias del partido por TV Azteca.

El cuadro griego llega a este compromiso con 10 puntos de 12 posibles, producto de tres victorias y un empate. Por su parte, el conjunto italiano apenas suma tres unidades y necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación.