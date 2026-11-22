Armando “La Hormiga” González volvió a responder en el futbol europeo. El atacante mexicano cerró este domingo 22 de noviembre de 2026 la goleada de 6-2 del Olympiacos frente al Iraklis, correspondiente a la jornada 11 de la Superliga de Grecia, tras anotar en la primera pelota que tocó dentro del terreno de juego.

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El exjugador de las Chivas ingresó de cambio al minuto 82 por decisión del técnico Imanol Alguacil, cuando el marcador ya favorecía 5-2 al conjunto rojiblanco. Apenas 60 segundos después, al minuto 83, González aprovechó un servicio largo enviado por el lateral nigeriano Bruno Onyemaechi; la zaga visitante dejó botar el esférico en el área y el mexicano conectó un remate de cabeza para firmar el sexto tanto definitivo.

Antes de la aparición del ariete azteca, el Olympiacos había construido su ventaja mediante las anotaciones de Scipioni al 26′, Jota Silva al 45′, Marius Mouandilmadji al 58′ y un doblete de Leon Bailey a los minutos 54 y 80.

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Con esta diana, Armando González encadena dos encuentros consecutivos anotando como revulsivo en la liga griega, luego de haber marcado el gol del empate 1-1 ante el PAOK el pasado 8 de noviembre a los dos minutos de haber entrado al campo.

En su primera campaña en el Viejo Continente, el delantero suma 7 goles y 2 asistencias en 14 partidos oficiales disputados en todas las competencias: registra 3 tantos y 2 pases de gol en la Copa de Grecia, 2 anotaciones en la Superliga de Grecia y 2 goles en la UEFA Europa League, manteniendo un promedio de 0.50 goles por encuentro y consolidando al Olympiacos en el subliderato del campeonato helénico.

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